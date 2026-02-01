أرباح "ألفابت" تقفز 30% و"جيميناي" يكسر حاجز 750 مليون مستخدم

واشنطن في 6 فبراير/ وام / أعلنت شركة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"جوجل"، عن خطتها لمضاعفة استثماراتها التقنية بحلول عام 2026 لتتراوح بين 175 و185 مليار دولار، مستندة إلى نتائج مالية قوية في الربع الأخير من عام 2025.

وارتفع صافي الدخل بنسبة 30% ليسجل 34.5 مليار دولار، فيما وصلت الإيرادات إلى مستوى قياسي بلغ 113.8 مليار دولار.

وأرجعت الشركة هذا الأداء إلى نمو قطاع الحوسبة السحابية بنسبة 48% نتيجة الإقبال على أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث أوضح الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي أن الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب زيادة عدد مستخدمي نموذج "جيميناي" ليصل إلى 750 مليون مستخدم، أصبحا العاملين الرئيسيين في دفع نمو الإيرادات عبر جميع قطاعات المجموعة.

-خلا-