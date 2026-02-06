كوريا تسجل أكبر فائض سنوي في الحساب الجاري خلال 2025

سيئول في 6 فبراير/ وام/ سجلت جمهورية كوريا أكبر فائض سنوي في الحساب الجاري على الإطلاق العام الماضي، بفضل صادرات قوية وسط طلب قوي على أشباه الموصلات، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء" يونهاب" الكورية، نقلا عن البنك أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 123.05 مليار دولار خلال عام 2025 بزيادة عن 99.97 مليار دولار في العام الذي سبقه.

وأضافت الوكالة أن هذا الرقم يمثل أكبر فائض سنوي مسجل، ليحطم الرقم القياسي السابق البالغ 105.1 مليار دولار خلال عام 2015.

وأوضحت البيانات أنه خلال شهر ديسمبر الماضي وحده، حققت البلاد فائضا في الحساب الجاري قدره 18.7 مليار دولار بزيادة عن 12.9 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه، مشيرة إلى أن فائض حساب السلع بلغ 18.85 مليار دولار خلال ديسمبر، مسجلا بذلك فائضا للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وأضافت أن حساب الخدمات سجل عجزا بقيمة 3.69 مليار دولار في ديسمبر مقارنة بـ 2.38 مليار دولار من العجز قبل عام، و2.85 مليار دولار خلال نوفمبر، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على السفر إلى الخارج خلال العطلة الشتوية التي تعد ذروة موسم السفر إلى الخارج.

وأشارت إلى أن حساب الدخل الأولي، الذي يشمل أجور العمال الأجانب بالإضافة إلى أرباح الأسهم والفوائد من الخارج، سجل فائضا قدره 4.73 مليار دولار خلال ديسمبر بزيادة عن 1.53 مليار دولار خلال نوفمبر.

وأضافت البيانات أن جمهورية كوريا سجلت فائضا في الحساب الجاري كل شهر منذ مايو عام 2023، مسجلة بذلك ثاني أطول سلسلة من الفائض على الإطلاق.

