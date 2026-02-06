شراكة بين "توازن" و"سلوشنز +" في مجال الحلول التقنية المتكاملة

أبوظبي في 6 فبراير/ وام/ أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن" عن إبرام اتفاقية خدمات تقنية شاملة مع شركة سلوشنز+، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وذلك لتقديم حلول تقنية متكاملة وشاملة تغطي مختلف احتياجات المجلس، في إطار دعم التميز المؤسسي وتسريع التحول الرقمي وتعزيز كفاءة منظومة الحوكمة التشغيلية.

شهد توقيع الاتفاقية سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وسعادة حميد عبدالله الشمري، رئيس مجلس إدارة سلوشنز+ ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.

ووقع الاتفاقية سعادة خليفة عيادة الهاملي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والشؤون التنفيذية بمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وعلى صالح اليافعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سلوشنز+.

وتأتي هذه الشراكة انسجامًا مع التزام المجلس بتبني تقنيات سيادية آمنة وقابلة للتوسع، بما يسهم في رفع مستوى الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات والذكاء الاصطناعي في جميع المديريات والأقسام المختلفة في المجلس.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى سلوشنز+ بلس توفير حلول متكاملة من الخدمات التقنية المُدارة والتي تشمل التطبيقات المؤسسية، والبنية التحتية، وتمكين الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإدارة الخدمات التقنية، ودعم المستخدمين، وذلك من خلال منصة تضمن الاعتمادية والمرونة واستمرارية الأعمال.

وقال سعادة خليفة عيادة الهاملي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والشؤون التنفيذية في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية ضمن مسار مجلس التوازن لتطوير نموذج مؤسسي ذكي ومرن، يرتكز على توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي في دعم الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة اتخاذ القرار.

وأضاف أن المجلس يؤمن بأن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية لضمان الجاهزية والاستدامة، لا سيما في القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية للأمن الوطني.

وأوضح أن هذه الشراكة تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في تبني الحلول السيادية الآمنة، وبناء منظومات رقمية متقدمة تقودها البيانات والتقنيات الذكية، بما يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المستقبل، من خلال التعاون مع مزود وطني موثوق، مع التأكيد على الالتزام بتمكين الكفاءات الوطنية، وترسيخ بنية رقمية داعمة لدور المجلس كممكن رئيسي لمنظومة الصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية.

من جهته قال ناصر النبهاني العضو المنتدب لشركة سلوشنز+، إن الشراكة الإستراتيجية مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، تعكس التزام سلوشنز+، بدعم الجهات الوطنية الحيوية بحلول تقنية سيادية وآمنة، قائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي، وقابلة للتوسع بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تجسد دور الشركة في تمكين التحول الرقمي على مستوى الدولة، من خلال بناء بنية تحتية رقمية مرنة تعزز الحوكمة وكفاءة العمليات، وتسهم في تطوير منظومات ذكية تعتمد على البيانات، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متقدم وتعزيز جاهزية القطاعات الاستراتيجية.

ويمثل هذا التعاون جزءا من أجندة المجلس الشاملة لتحديث قدراته المؤسسية، وتعزيز النضج التشغيلي، وتحسين جودة الخدمات، وبناء بيئة رقمية آمنة تدعم دوره في تمكين وتطوير منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية.

كما تؤكد الشراكة مع مزود وطني ضمن منظومة مبادلة حرص المجلس على الاستفادة من الكفاءات الوطنية الموثوقة، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والسرية وجودة الخدمة، فيما سيتم تنفيذ عملية الانتقال إلى النموذج الجديد على مراحل مدروسة لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق انتقال سلس لكافة أصحاب المصلحة.