"جودو الإمارات" يخوض 4 نزالات في افتتاح مشاركته بباريس "جراند سلام"

باريس في 6 فبراير/ وام/ يخوض منتخبنا الوطني للجودو 4 نزالات في الوزن الخفيف تحت 60 و66، و73 كجم، غدا، في افتتاح مشاركته بمنافسات بطولة باريس "جراند سلام"،التي ينظمها الاتحاد الفرنسي يومي 7 و8 فبراير الجاري في قاعة " أكور أرينا باريس"، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 81 دولة.

وتضم قائمة منتخبنا 5 لاعبين ولاعبة هم سيمون قسطنطين "وزن 60 كجم"، ونارمند بيان "وزن تحت 66 كجم"، وكريم عبد اللطيف ومحمد يزبيك "وزن تحت 73 كجم"، وعمر مراد "وزن تحت 81 كجم"، واللاعبة إليزا ليتيف" وزن تحت 78 كجم".

ووصلت بعثة المنتخب إلى باريس أمس برئاسة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، وسيختتم المنتخب مشاركته في البطولة بعد غد في منافستي الوزن الثقيل تحت" 78 كجم"، و "81 كجم"، للرجال والسيدات.