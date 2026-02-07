"العين التراثي" يواصل فعالياته ويتوج الفائزين بمسابقاته المختلفة

العين في 7 فبراير /وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان العين التراثي نتائج مسابقة "الخلاص" في مزاينة التمور، ومسابقة الجامي، ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان التي تستمر حتى 9 فبراير الجاري في أرض المعارض بمدينة العين.

وتوج ضيف الشرف سعادة سيف مفتاح النيادي، وسعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث الفائزين بمسابقة الخلاص التي أسفرت نتائجها عن فوز سلطان سعيد محمد سلطان العرياني، بالمركز الأول، وسعيد حموده خميس العرياني، بالمركز الثاني، بينما حصل على المركز الثالث ورثة علي مبارك سلطان العرياني.

وبلغ عدد المشاركين في مزاينة الخلاص 19 متسابقاً بمجموع 950 كيلوجراماً، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز للفائزين بقيمة إجمالية 280 ألف درهم، يحصل الفائز الأول على 75 ألف درهم منها، والثاني على 50 ألفاً، والثالث على 40 ألف درهم.

وفي صفقات مزاد التمور أمس الأول كانت أغلى قيمة بيع لصندوق بقيمة 420 درهما من صنف "زاملي"، فيما بلغ إجمالي المبيعات 54 ألفا و490 درهماً، وبلغت كمية التمور المباعة 1266 كيلوجراماً بإجمالي 422 صندوقاً.

وجاءت نتائج مسابقة الجامي التي تهدف إلى التعريف بعناصر التراث الغذائي الإماراتي وطرق إعدادها، بحصول ميثاء محمر الشامسي، على المركز الأول، وفاطمة سعيد الظاهري، على المركز الثاني، وحلت فاطمة حمد الشامسي، في المركز الثالث.

وتتواصل يوميا فعاليات المهرجان ومسابقاته المتنوعة بباقة من البرامج التراثية والترفيهية والتوعوية.