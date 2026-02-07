الكويتية غزلان علي تحصد ذهبية "المسدس 10 أمتار" في رماية "عربية السيدات 2026"

الشارقة في 7 فبراير /وام/ انتزعت الكويتية غزلان علي حسن، الميدالية الذهبية في مسابقة "المسدس" لمسافة 10 أمتار في افتتاح منافسات الرماية أمس ضمن النسخة الثامنة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، وتضم تسع ألعاب فردية وجماعية وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري بمشاركة 65 فريقاً تمثل 16 دولة عربية.

ونالت غزلان، الميدالية الذهبية بعدما حسمت المركز الأول بجدارة عقب منافسة قوية مع القطرية سلمى عباس الماس؛ إذ استمر التنافس بينهما حتى التصويبة الأخيرة التي ابتسمت في وجه البطلة الكويتية بتحقيقها مجموع نقاط بلغ (231.1) نقطة بينما حلت الماس في المركز الثاني بمجموع نقاط بلغ (228.3) نقطة لتحصل على الميدالية الفضية، والبحرينية قمر علي، في المركز الثالث بمجموع بلغ (207.5) نقطة وحصلت على الميدالية البرونزية.

وشهدت منافسات الفرق حصول راميات البحرين على المركز الأول بمجموع نقاط (1662.30) نقطة، وجاءت في المركز الثاني راميات الإمارات بمجموع نقاط (1637.25) نقطة، وفي المركز الثالث راميات الكويت بمجموع نقاط (1635.20) نقطة.