انطلاق فعاليات أيام الشارقة التراثية في الحمرية

الشارقة في 7 فبراير /وام/ انطلقت مساء أمس بمدينة الحمرية، فعاليات أيام الشارقة التراثية بالحمرية في نسختها الـ23 التي تقام هذا العام تحت شعار "وهج الأصالة" وتستمر 3 أيام في قرية التراث وتهدف إلى ربط الماضي بالحاضر وتوظيف أدوات التراث في تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل.

واشتملت الفعاليات على العديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية والتراثية والشعبية إلى جانب المسابقات وأقسام للأسر المنتجة والمأكولات الشعبية بهدف تعزيز ترابط الابناء والناشئة بتراثهم الحضاري وتعريفهم بالموروث الشعبي الذي تزخر به دولة الإمارات.

وتابع زوار وضيوف المهرجان التراثي بالحمرية الورش المتعلقة بالتراث الشعبي، واطلعوا على الفعاليات القائمة في أرجاء قرية التراث ومن أبرزها العروض المسرحية التفاعلية إلى جانب استعراض مادة فلمية تبين مراحل تطور فعاليات أيام الشارقة التراثية والقصائد الشعرية والعروض المدرسية من مدرسة القلعة وغيرها.