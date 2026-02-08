"خليفة الإنسانية": مستمرون في تنظيم ودعم الأعراس الجماعية تخفيفا عن كاهل الشباب

العين في 7 فبراير/وام/أكد سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مضي المؤسسة قدما في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التماسك الأسري مشيرا إلى نجاح تنظيم العرس الجماعي الثالث لمواطني الدولة، والذي شهد مشاركة قياسية بلغت 375 معرساً (بإجمالي 750 عريساً وعروساً).

وقال سعادته لوكالة أنباء الإمارات "وام" :" فخورون بتنظيم هذا العرس الجماعي الذي يعكس ثقة أبناء الوطن في مبادرات المؤسسة".

وأضاف أن استراتيجيتنا في مؤسسة خليفة الإنسانية متوافقة تماما مع استراتيجية الحكومة الرشيدة بالتزامن مع عام الأسرة مستهدفين تيسير سبل الزواج وتخفيف التكاليف عن كاهل الشباب.

وأوضح أن المؤسسة ستواصل تجربة "أعراس العصر" الناجحة مشيرا إلى أن إنجازات العام الماضي شملت تنظيم 60 عرسا للسيدات في فترة العصر وبتكلفة مدروسة تضمن الفرح والخصوصية.

ونوه إلى أن المؤسسة توفر صالات "البيت متوحد" التابعة لها في الإمارات الشمالية لخدمة هذا الغرض مؤكدا أن الباب مفتوح أمام كل مواطنة ترغب في تنظيم عرسها في فترة العصر لتتواصل مع المؤسسة لتنظيم حفلها بالكامل.

وقال :" مستمرون في نهجنا، ولن نتوقف عن دعم الأعراس الجماعية أو أعراس العصر للنساء .. هدفنا بناء بيتٍ إماراتيٍّ متماسكٍ مستقرٍّ بعيدًا عن أعباء الديون والمظاهر المكلِفة".