التشيكية سارة بجليك تحصد لقب بطولة مبادلة أبوظبي للتنس للسيدات

أبوظبي في 8 فبراير/وام/ توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، التشيكية سارة بجليك بلقب النسخة الرابعة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات «فئة 500 نقطة»، التي اختتمت منافساتها الليلة في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

حضر مراسم التتويج سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في دولة الإمارات لدى شركة مبادلة.

وأحرزت التشيكية الشابة سارة بجليك اللقب بعد فوزها في المباراة النهائية على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و6-1.

وفي منافسات الزوجي، عوضت إيكاترينا ألكسندروفا خسارتها في نهائي الفردي، وتوجت بلقب الزوجي إلى جانب الأسترالية مايا جوينت.

ونجح الثنائي ألكسندروفا وجوينت في حسم المباراة النهائية أمام تيريزا ميهاليكوفا وأوليفيا نيكولز بنتيجة 6-3 و6-7 و10-8، في لقاء مؤجل بسبب الأحوال الجوية.