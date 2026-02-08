خطف 51 شخصا ومقتل ثلاثة في هجمات على قرى بولاية كادونا شمال نيجيريا

لاجوس في 8 فبراير /وام/ قتل ثلاثة أشخاص وخطف ما لا يقل عن 51 آخرين، في سلسلة هجمات مسلحة استهدفت أربع قرى بولاية كادونا في شمال نيجيريا خلال الأيام الماضية.

وذكر مصدر أمني نيجيري أن القرى الأربع تعرضت لهجمات متفرقة نفذتها عناصر مسلحة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

وقال المصدر إن مسلحين اختطفوا 11 شخصا، فيما أسفر هجوم آخر في منطقة كاسوار ماجاني التابعة لمنطقة كاجورو عن مقتل ثلاثة أشخاص واختطاف 38 آخرين، من بينهم إمام محلي.

كما جرى اختطاف شخصين إضافيين على الطريق المؤدي إلى منطقة مارو، التابعة أيضا لكاجورو.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد موجة الخطف الجماعي في نيجيريا، لا سيما منذ أواخر عام 2025، ما سلط الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة في الدولة الأكثر سكانا في إفريقيا.

وكان الرئيس النيجيري قد أعلن حالة الطوارئ وأطلق حملة تجنيد واسعة لمواجهة تفشي أعمال العنف وانعدام الأمن.

يشار إلى أن تقريرا صادرا عن شركة "إس بي إم إنتلجنس" الاستشارية ومقرها لاغوس، أشار إلى أن عمليات الخطف في نيجيريا تحولت إلى "صناعة منظمة ومربحة"، إذ قدرت عوائدها بنحو 1.66 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025.

