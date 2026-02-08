سلاح صيني مبتكر يعمل بالموجات الدقيقة بقدرة 20 غيغاواط

بكين في 8 فبراير /وام/ أفادت صحيفة "South China Morning Post" بأن علماء صينيين ابتكروا أول سلاح في العالم يعمل بالمكروويف بقوة 20 غيغاواط يمكنه العمل بشكل متواصل لمدة دقيقة وتدمير أقمار صناعية في مدار منخفض.

ووفقا للصحيفة، يُعد "TPG1000Cs" أول مولّد صغير الحجم في العالم لسلاح يعمل بالموجات الميكروية عالية الطاقة، إذ يستطيع توليد طاقة تبلغ 20 غيغاواط لمدة تصل إلى دقيقة كاملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مهندسين في معهد الشمال الغربي للتكنولوجيا النووية بمدينة شيآن في مقاطعة شنشي طوروا هذا السلاح، موضحة أن طول الجهاز يبلغ نحو أربعة أمتار، ويزن قرابة خمسة أطنان، وهو صغير الحجم بما يكفي ليتم تركيبه على الشاحنات أو السفن الحربية أو حتى الأقمار الصناعية.

وبحسب خبراء صينيين، يمكن لهذا السلاح الأرضي إلحاق أضرار جسيمة بأقمار "ستارلينك" الصناعية، أو تدميرها بالكامل، في المدار الأرضي المنخفض.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأنظمة المماثلة المعروفة حاليا لا تستطيع العمل بشكل متواصل لأكثر من ثلاث ثوان، فضلا عن كونها أكبر حجما بكثير.

-خلا-