الناخبون اليابانيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية مبكرة

طوكيو في 8 فبراير /وام/ توجه الناخبون اليابانيون صباح اليوم، إلى مراكز الاقتراع لاختيار مجلس النواب في انتخابات تشريعية مبكرة، في خطوة يتوقع أن تعزز موقع الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، التي تتولى المنصب منذ نحو ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد أبوابها في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، ويستمر فرز الأصوات حتى وقت متأخر من الليل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي قد يستعيد أغلبيته المطلقة في مجلس النواب المؤلف من 465 مقعدًا، فيما قد يمكن التحالف مع حزب "إيشين" من حصد أكثر من 300 مقعد، ما يمنح الائتلاف الحاكم تفويضًا واسعًا لمواصلة سياساته الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار السياسي ودعم الإجراءات الحكومية للحد من آثار التضخم.

وتشير التقديرات إلى أن الانتخابات قد تكرس مكانة تاكايشي وتمنحها تفويضًا شعبيًا واسعًا لمواصلة سياساتها الداخلية والخارجية، بما يعزز استقرار الحكومة بعد فترة شهدت تغييرات متسارعة في قيادة البلاد إذ تُعدُّ تاكايشي خامس رئيسة للوزراء خلال خمس سنوات.

