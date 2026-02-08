مصرع ثلاثة أشخاص في انهيار جليدي شمالي إيطاليا

روما في 8 فبراير /وام/ لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، إثر انهيار جليدي بمنطقة جبال الألب شمال إيطاليا.

وذكرت خدمة الإنقاذ بمنطقة جبال الألب أن الأشخاص الثلاثة لقوا مصرعهم خلال تزلجهم خارج المسارات المخصصة للتزلج ‍في جبال "ترينتينو ألتو أديجي" و"لومباردي"، وهما منطقتان تضمان بعض مواقع دورة الألعاب الشتوية في "ميلانو" و"كورتينا".

وقالت إنها انتشلت جثة رجل كان يتزلج خارج المسارات المخصصة مع ثلاثة متزلجين آخرين في "بونتا روكا"، وهي قمة يبلغ ارتفاعها 3300 متر في جبل "مارمولادا"، أعلى جبل في الدولوميت، فيما انتشل متزلجان آخران خارج المسارات المخصصة في "ألبوساجيا"، وهي قرية في وادي "فالتيلينا"، ‌على بعد نحو 65 كيلومترا شرقي "بورميو"؛ حيث تقام جميع مسابقات التزلج للرجال.

وأضافت خدمة الإنقاذ ‌أنها لم تتلق ‌بعد تأكيدا بوجود ضحية رابعة محتملة في "ترينتينو ألتو أديجي"؛ حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن رجلا أصيب في انهيار جليدي سابق قد توفي في المستشفى.

وتسببت الثلوج الكثيفة التي ‍تساقطت على جبال الألب في الأيام الأخيرة في حدوث عدة انهيارات، حيث تسبب انهيار جليدي آخر في منطقة "ترينتينو ألتو أديجي" في مقتل متزلجين فنلنديين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

-خلا-