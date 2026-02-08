روسيا تدرج بناء محطة طاقة نووية ضمن برنامجها لاستكشاف القمر

موسكو في 8 فبراير /وام/ أعلن غينادي كراسنيكوف، رئيس أكاديمية العلوم الروسية، أن روسيا أدرجت مشروع بناء محطة طاقة نووية ضمن برنامجها المخصص لاستكشاف القمر.

وقال إن هذا المشروع يأتي لأن القمر، على عكس المريخ مثلا، يعاني مشكلات كبيرة في إمدادات الطاقة، مشيرا إلى أن الليل القمري طويل، إذ يمتد لنحو أسبوعين أرضيين، ما يجعل الألواح الشمسية غير قادرة على توليد طاقة كافية.

وأضاف: "عند الحديث عن إنشاء قاعدة قمرية وتشغيل أجهزة روبوتية ضخمة على مدار الساعة، فإن مصدر الطاقة الأكثر جدوى هو، بلا شك، الطاقة النووية".

وأفاد كراسنيكوف بأن أكاديمية العلوم الروسية تعمل على إعداد برنامج متكامل لاستكشاف القمر يمتد حتى عام 2060، في حين صُمِّم البرنامج القمري الحالي ليستمر حتى عام 2036.

