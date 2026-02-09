الذهب والفضة يواصلان مكاسبهما

نيويورك في 9 فبراير/ وام/ واصل الذهب والفضة ‍مكاسبهما ، اليوم الاثنين، في ظل تراجع الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 5029.09 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنسبة تقارب 4% يوم الجمعة الماضية.

وزادت العقود الأمريكية ‌الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.4 % إلى 5051 دولارا للأونصة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 % بعد زيادتها بنسبة 10% في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1.⁠8 % إلى 2134.18 دولار للأونصة، بينما ارتفع ⁠سعر البلاديوم 1.8% إلى 1737.75 دولار.

