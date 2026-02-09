فتح باب التسجيل بالنسخة الـ 3 لجائزة "تريندز هاب" للبحث العلمي

أبوظبي في 9 فبراير/ وام/ أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن فتح باب التسجيل واستلام طلبات الترشيح للنسخة الثالثة من جائزة "تريندز هاب" للبحث العلمي، والتي تسعى في نسختها الجديدة إلى تشجيع الأكاديميين والباحثين إقليمياً ودولياً، على البحث العلمي المبدع والفعال والخلّاق، في إطار قضية "الأمن المائي المستدام".

وتواصل الجائزة فتح أبواب الترشح لدورتها الجديدة حتى 30 يونيو 2026، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز في التاسع من سبتمبر المقبل.

وتشمل الجائزة في نسختها الثالثة خمسة محاور متنوعة وهي: الأمن المائي المستدام من منظور الإعلام الحديث، والأمن المائي المستدام في ظل التغيرات المناخية، والأمن المائي المستدام من منظور الذكاء الاصطناعي، والأمن المائي المستدام والمعاهدات والتشريعات الدولية، والأمن المائي المستدام من منظور الإستراتيجيات الوطنية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن قضية الأمن المائي المستدام تعد من أخطر وأهم القضايا الإستراتيجية العالمية في القرن الحادي والعشرين، لأنها تمس أصل الحياة والغذاء والطاقة والتنمية، وحتى الأمن الوطني للدول واستقرار الشعوب والمجتمعات.

وذكر أنه حسب تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة، عانى أكثر من 2.2 مليار شخص من عدم توفر مياه الشرب النظيفة والآمنة في عام 2024، كما أن 50% من سكان العالم يعانون نقص المياه مرة واحدة على الأقل شهرياً، مما يؤكد أن قضية الماء أصبحت تحتل المرتبة الأولى في أجندة دول العالم، لأنها مقوم أساسي للحياة والصناعة والاقتصاد.

وأشار إلى أن البحث العلمي يمثل العمود الفقري لأي إستراتيجية وطنية ناجحة لتحقيق الأمن المائي المستدام، مما حفز القائمين على جائزة "تريندز هاب" للبحث العلمي على تخصيص النسخة الثالثة لتحليل قضية الأمن المائي المستدام من خمسة جوانب مختلفة، منها الإعلام الحديث والتغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي والاستراتيجيات الوطنية.

من جهته، قال فهد المهري، الباحث الرئيسي، رئيس قطاع "تريندز-دبي"، إنه سيتم استقبال طلبات الترشيح للجائزة باللغتين العربية والإنجليزية، على ألا يتجاوز حجم الورقة البحثية 6000 كلمة باللغة العربية، و5000 كلمة باللغة الإنجليزية.

وأوضح ، أن اللجنة التنظيمية للجائزة وضعت مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم، ومنها أن يحمل المرشح مؤهلاً علمياً عالياً في مجال الدراسة، وأن يكون الباحث قد أعد الورقة البحثية بشكل فردي، إلى جانب استيفاء الورقة البحثية الشروط العلمية المعتمدة لدى "تريندز"، وأن تكون الورقة عملاً فردياً أصيلاً وحديثاً، وغير مترجم، وغير منشور، وألا يكون مقدماً للنشر في جهة أخرى، كما يجب أن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة عربية أو إنجليزية، ويستند إلى استشهادات صحيحة ومعلومات ومراجع موثوقة.

ويفوز بالجائزة المراكز الثلاثة الأولى من إجمالي الأوراق البحثية المقدمة من المشاركين، وفقاً للمحاور الخمسة للنسخة الثالثة من الجائزة، ويُمنَح الفائزون بالمراكز الأولى "شهادة تقديرية"، و"جائزة مالية تشجيعية" قيمتها "5000 دولار للأول، و3000 دولار للثاني، و2000 دولار للثالث، كما ستُنشر الأوراق البحثية الفائزة على المنصات الإلكترونية لـ"تريندز"، بينما سيُمنح الفائزون فرصة للترشح في زمالة بحثية بـ"تريندز".