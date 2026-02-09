اختتام سباقي جنانة للمحامل والغوص التراثي ضمن ألعاب الماسترز أبوظبي 2026

الظفرة في 9 فبراير/ وام/ اختُتمت أمس في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، منافسات سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدما، وسباق الغوص التراثي، اللذين أُقيما ضمن منافسات ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"، فيما أقيمت الفعاليات بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأسفرت نتائج سباق الغوص التراثي عن فوز أحمد الشحي بالمركز الأول، فيما حل عمر عبد الله العريمي في المركز الثاني، وجاء يعقوب يوسف الحمادي ثالثًا.

وفي سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، أحرز المركز الأول محمل "طوفان 21" لمالكه حمد راشد الرميثي بقيادة النوخذة أحمد المزروقي، وجاء ثانيًا محمل "داحس 18" لمالكه النوخذة عبد الرحمن المرزوقي، فيما حلّ ثالثًا محمل "زلزال 125" لمالكه النوخذة عبد الله مروان المرزوقي.

وشهد ختام السباقين تتويج الفائزين بحضور عدد من المسؤولين، حيث قام الوالد النوخذة محمد صابر المزروعي بتكريم الأبطال في لفتة تجسّد رسالة ألعاب الماسترز الهادفة إلى تعزيز مشاركة كبار السن وترسيخ قيم الاستدامة والعطاء، كما حضر سعيد خليفة المهيري مدير إدارة الرياضات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي سالمين الظاهري رئيس قسم السباقات التراثية في المجلس، وسعيد حميد المهيري رئيس قسم الدعم الفني في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة راشد الرميثي مدير فعاليات الرياضات التراثية في النادي، وخليفة محمد السويدي مدير أكاديمية النادي.