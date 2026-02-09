المصرف المركزي يُصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة الذكرى الـ5 لتأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 9 فبراير/ وام/ أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مسكوكاتٍ تذكارية من الذهب والفضة، احتفاءً بمرور خمس سنوات على تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، واستقبالها الدفعة الأولى من طلبتها في عام 2020، وذلك تقديراً لما حققته من إنجازات بارزة خلال مسيرتها.

ويُظهر الوجه الأمامي للمسكوكة الذهبية صورة لمبنى مركز المعرفة في الجامعة، إلى جانب العامين 2020 و 2025 للدلالة على مسيرة السنوات الخمس، كما يحمل التصميم عبارة " Power from Knowledge to Serve" باللغة الانجليزية الذي يعكس رسالة الجامعة ودورها المعرفي، محاطاً باسم "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" باللغتين العربية والإنجليزية وشعار الجامعة.

أما الوجه الخلفي، فيتضمن شعار دولة الإمارات، محاطاً باسم"مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" باللغتين العربية والإنجليزية.

فيما يضم الوجه الأمامي للمسكوكة الفضية تصميماً يُبرز مبنى مركز المعرفة في الجامعة والعامين 2020 و2025، تتداخل معه زخارف هندسية دقيقة.

ويحيط بهذا التصميم اسم "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى شعارها الرسمي.

أما الوجه الخلفي، فيتضمن القيمة الاسمية البالغة "50 درهماً"، محاطاً بعبارة "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" باللغتين العربية والإنجليزية.

وقد تم إصدار 10 مسكوكة من الذهب و500 مسكوكة من الفضة، بزنة 50 غراماً لكل منها.

ويأتي إصدار هذه المسكوكات تزامناً مع احتفالات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالذكرى الخامسة لتأسيسها، وتجسيداً لمسيرتها الريادية في منظومة الذكاء الاصطناعي والعلوم والإنسانية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة عالمياً في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وقد تم تسليم المسكوكات التذكارية إلى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ولن تكون متاحة للبيع لدى المصرف المركزي أوالجامعة.

وقال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، إن إصدار هذه العملة التذكارية يؤكد حرص المصرف على إبراز المبادرات الوطنية في مجال التعليم، وتقدير الدور الرائد الذي تؤديه جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي منذ تأسيسها، بوصفها نموذجاً متقدماً للمؤسسات الأكاديمية المتخصصة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ولابتكار.

من جانبه، قال إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي، إن إصدار مصرف الإمارات المركزي للمسكوكات التذكارية يمثل الدور الذي تضطلع به الجامعة في مسيرة التطور الإستراتيجي للدولة.

وأضاف أنه مع الاحتفال بمرور خمس سنوات على استقبال أول دفعة من الطلبة، نفخر بدور الجامعة كجزء من مسيرة نجاح دولة الإمارات في ترسيخ الذكاء الاصطناعي في صميم الأجندة الوطنية، معربا عن سعادته بأن يُحتفى بمسيرة الجامعة نحو ترسيخ مكانة عالمية للجامعة في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي والتعليم العالي من خلال تقليد تاريخي عريق، يجسّد الصلة بين إرث دولة الإمارات وآفاق تكنولوجيا المستقبل.