ذهبية للهند وفضية لمنغوليا في منافسات الرماية بـ"ألعاب الماسترز"

العين في 9 فبراير/ وام/ فاز المتسابق الهندي جولدي غوجار بالميدالية الذهبية، فيما نال المنغولي باتدورج دوفدون الميدالية الفضية في مسابقة الرماية بالبندقية لمسافة 50 مترا – ثلاثة أوضاع (الوقوف، والرقود، والارتكاز)، التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات "ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026" في نادي العين للفروسية والرماية.

وكشف غوجار أنه بادر سريعا إلى التسجيل للمشاركة في "ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026" بعد مشاهدته إعلانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استضافة دولة الإمارات للفعاليات، التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير الجاري.

وأشاد بالاستضافة المتميزة للبطولة في دولة الإمارات، وبتهيئة الأجواء المناسبة أمام المشاركين من مختلف الجنسيات، إضافة إلى دور الحدث في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة.

من جانبه، أوضح المتسابق المنغولي دوفدون أن قرار مشاركته حظي بدعم وتشجيع من الأصدقاء وأفراد العائلة. كما أثنى على الأجواء الإيجابية في نادي العين للفروسية والرماية، والمشاركة الواسعة لرياضيين من مختلف الأعمار ومختلف دول العالم.