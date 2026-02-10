تراجع الدولار يدفع الذهب للصعود مجددا

عواصم في 9 فبراير/وام/ ارتفعت ‍أسعار الذهب اثنين بالمئة اليوم مدعومة بتراجع الدولار، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون أسبوعا حافلا ببيانات اقتصادية أمريكية .و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 5056.21 دولارللأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1835 بتوقيت جرينتش مواصلا الصعود الذي بلغ أربعة بالمئة منذ يوم الجمعة.

وزادت ‌العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل اثنين بالمئة إلى 5079.40 دولار للأونصة.

وهبط الدولار 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع،مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

وتوفر أسعار الفائدة المنخفضة دعما للذهب لأنها تخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم السبت أن البنك المركزي مدد وتيرة شراء الذهب ‍للشهر الخامس عشر على ‌التوالي في

يناير . وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 6.3 بالمئة إلى 82.86 دولار للأونصة ‌بعد مكاسب تقارب ​عشرة بالمئة في الجلسة الماضية. وسجلت

الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في ⁠المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2112.56 دولار للأونصة، ⁠وصعد سعر البلاديوم

1.3 بالمئة إلى 1727.75 دولار.

