برعاية ولي عهد الفجيرة .. اختتام النسخة الـ 6 من كأس العرب للتايكواندو وتتويج الأبطال

الفجيرة في 11 فبراير/وام/ اختتمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، منافسات النسخة السادسة من كأس العرب للتايكواندو لتودع إمارة الفجيرة الأبطال والبطلات بعد ختام حافل بالتتويج والإنجازات.

أُقيمت البطولة المصنفة من عيار G1 في صالة مجمع زايد الرياضي، وشهدت في يومها الأخير أجواء تنافسية قوية بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات الدول العربية ضمن فئة الناشئين والناشئات، وسط حضور جماهيري استمتع بالأداء المميز والنزالات الحاسمة التي حسمت سباق الميداليات.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي بفئة الذكور وضمن وزن تحت 33 كغم عن فوز السعودي خالد عسيري بالميدالية الذهبية

فيما نال الفضية مشاري القاياسي (السعودية) والبرونزية سيف وليد (عُمان) وسلطان سليمان (الإمارات) وبوزن تحت 37 كغم

نال الذهبية نوفل العوفي (عُمان) والفضية: تيمور الحبسي (عُمان) أيضا والبرونزية عبدالعزيز الصيرفي (الكويت) ونبيل قنيطري (لبنان).

وفي وزن تحت 41 كغم نال الذهبية مؤيد تميم (الإمارات) والفضية:خالد الحدي (البحرين) والبرونزية أحمد الحارثي وتوفيق البلوشي (عُمان) وبوزن تحت 45 كغم حصد الذهبية عمر البريكي (البحرين) والفضية يامن أبو عامود (الأردن) والبرونزية أحمد زيدان (الإمارات) ورالف شرباتي (لبنان) .

وضمن وزن تحت 49 كغم نال الذهبية أسامة اليزيدي (اليمن) والفضية مالك لطفي (مصر) والبرونزية ميلاني سليماني (الإمارات) ويوسف العبودي (قطر) .

وبوزن تحت 53 كغم حصد الذهبية جريس خوري (لبنان) والفضية أيوز كروز (قطر) والبرونزية عبدالله زيا (قطر) وعبدالرحمن الرشيدي (تونس) وضمن وزن تحت 57 كغم نال الذهبية ماجد أبو شبانة (الأردن) والفضية حمدي ياسيني (تونس)

والبرونزية هشام محمود (قطر) وصلاح الدين الوشاح (الأردن).

وفي وزن تحت 61 كغم نال الذهبية عيد الماجد (السعودية) والفضية سند رحال (الأردن) والبرونزية آدم ياسر وعمر لؤي (الإمارات).

وبوزن تحت 65 كغم حصد الذهبية محمد الحسيني (مصر) والفضية أسامة أبو عامود (الأردن) والبرونزية يامن مصطفى وعبدالله البلوشي (الإمارات).

وبمنافسات وزن فوق 65 كغم نال الذهبية ساهند شمس الدين (العراق) والفضية كرم الطعاني (الأردن) والبرونزية: إبراهيم محمد وأيمن السيد (الإمارات).

وبفئة الإناث وضمن وزن تحت 29 كغم نالت الذهبية ريم يوسف (الإمارات) والفضية سلمى دميري والبرونزية عفرا البلوشي وحمدة خالد (الإمارات).

وبوزن تحت 33 كغم حصدت الذهبية سارة الزعاتري (الأردن) والفضية عليا الصريدي (الإمارات) والبرونزية فاطمة مصطفى وشوق الهنائي (الإمارات).

وفي وزن تحت 37 كغم نالت الذهبية علياء المناصير (الأردن) والفضية سارة الفروخ (الأردن) والبرونزية ريتال محمد (الإمارات) وجنى عبود (لبنان).

وبوزن تحت 41 كغم نالت الذهبية ماريا الأنصاري (الإمارات) والفضية ملاك القنطاري (المغرب) والبرونزية رغد صالح (الإمارات) وميرا عربيات (الأردن).

وبوزن تحت 44 كغم نالت الذهبية عزة أسامة (الإمارات) والفضية بيسان خليل (الأردن) والبرونزية إيمان بن ثاني (البحرين) ويارا البندق (فلسطين).

وفي وزن تحت 47 كغم نالت الذهبية ريتال غازي (الإمارات) والفضية رقية العمراني (المغرب) والبرونزية تالا عبدربه (الأردن) وماجدة الكتبي (الإمارات).

وبوزن تحت 51 كغم فازت بالذهبية أسماء الزياني (المغرب) والفضية صالحة سعد (الإمارات) والبرونزية مريم مدحت (السعودية) وياسمين شحاتة (مصر).

وفي وزن تحت 55 كغم نالت الذهبية صوفيا طعمة (لبنان) والفضية رانيا النعيمي (الإمارات) والبرونزية أمينة الأسطة (الكويت) وأفنان الفرجاني (الأردن).

وفي وزن تحت 59 كغم نالت الذهبية جنى حسني (مصر) والفضية ريتال عبداللطيف (الإمارات) والبرونزية لين العواد (الأردن) ومريم جاسم (الإمارات).

وفي وزن فوق 59 كغم حصدت الذهبية بانا ملحم (الأردن) و الفضية فاطمة سعد (الإمارات) والبرونزية عميرة عبدالريحان وخديجة جمال (الإمارات).

وبذلك أسدل الستار على النسخة 6 من كأس العرب للتايكواندو، التي أكدت مكانة الفجيرة محطة رياضية عربية بارزة لاستضافة كبرى البطولات القارية والدولية.