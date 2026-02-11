مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين بحادث إطلاق نار في كندا

أوتاوا في 11 فبراير /وام/ أعلنت الشرطة الكندية مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 25 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، جراء حادث إطلاق نار جماعي استهدف مدرسة ثانوية ومبنى سكنيا في بلدة تامبلر ريدج شمال شرق مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وقالت الشرطة، في بيان رسمي اليوم، إن الحادث بدأ في مدرسة تومبلر ريدج الثانوية، حيث استجابت قوات الأمن لبلاغات عن وجود مسلح.

وأضافت أن الضباط عثروا داخل المدرسة على عدد من القتلى والجرحى، فيما وجد المشتبه به مصابا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية.

كما عُثر على جثتي شخصين آخرين في منزل يعتقد أنه مرتبط بالحادث.

وأوضح البيان أن الشرطة تواصل عمليات التفتيش في منازل وممتلكات أخرى لتحديد ما إذا كان هناك أي مصابين إضافيين أو أي صلة أخرى بالأحداث.

وأكدت أنها "لا تعتقد بوجود مشتبه بهم هاربين أو أي تهديد مستمر للجمهور"، مشيرة إلى أن التحقيق في الحادث جار لتحديد دوافعه وملابساته.

وتقع بلدة تامبلر ريدج على بعد أكثر من ألف كيلومتر شمال مدينة فانكوفر، أكبر مدن مقاطعة كولومبيا، بالقرب من الحدود مع مقاطعة ألبرتا، ويبلغ عدد سكانها نحو 2400 نسمة.

وتضم المدرسة حوالي 175 طالبا، ويعد هذا النوع من الحوادث نادرا في كندا، حيث تسجل حوادث إطلاق النار في المدارس بشكل محدود مقارنة بدول أخرى.

