مسؤول أممي: الإمارات مثال بارز في توظيف القوة الناعمة لدعم السلام

جنيف في 11 فبراير /وام/ أكد سعادة السفير ديفيد فرنانديز بويانا، السفير والمراقب الدائم لجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن دولة الإمارات تشكل مثالاً بارزاً في توظيف القوة الناعمة لدعم السلام وصناعة التوافقات، مشيراً إلى أن العديد من الاجتماعات الدولية المهمة تُعقد في الدولة، ما يعكس التزامها بدعم السلام وتعزيز التفاهم المتبادل وتسوية النزاعات عبر الحوار.

وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً متقدماً في ترسيخ قيم الأخوّة الإنسانية وتعزيز التعددية والحوار والتعاون بين دول العالم.

وأضاف، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش الاحتفالية التي أُقيمت في قصر الأمم بجنيف بمناسبة اليوم الدولي للأخوّة الإنسانية، أن هذه المناسبة تشكّل دعوة عالمية لتعزيز التعددية والتعاون الدولي، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب.

وأشاد بدور اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية في تنظيم هذه الفعالية، مؤكداً أن تنظيمها للمرة الأولى في مقر الأمم المتحدة بجنيف يعكس رؤية واضحة لإبراز مفهوم الأخوّة الإنسانية على المستوى الدولي، وترسيخ حضوره في المنصات الأممية.

وأشار إلى أن المتحدثين والشركاء المشاركين في الاحتفالية شددوا على أهمية القيم التي تقوم عليها الأخوّة الإنسانية، ودورها في دعم الحوار والتعاون والتفاهم بين شعوب العالم، لافتاً إلى أن مجلس الأمن الدولي اعترف بهذا المفهوم من خلال قرارات تؤكد أهمية الأخوّة الإنسانية كمسار لتعزيز السلم والتفاهم الدولي.

وأضاف أن اعتماد الأمم المتحدة لليوم الدولي للأخوّة الإنسانية بقرار أممي قبل سنوات، يعكس التقدير الدولي للدور الذي تلعبه الإمارات في نشر قيم السلام والتسامح والتعايش.

وأوضح أن اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية تُعد نموذجاً عملياً ناجحاً ينبغي التعريف به على نطاق أوسع، لما تقدمه من مبادرات تسهم في تحويل قيم الأخوّة الإنسانية إلى ممارسات واقعية.

وشدد على أن التحدي الأهم يتمثل في نقل هذه القيم إلى المجتمعات المحلية والعمل مع الناس على أرض الواقع، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الشراكات، بما يعزز العلاقات الدولية ويدعم النظام متعدد الأطراف.

وأكد أن إيصال قيم الأخوّة الإنسانية إلى الأفراد والمجتمعات يشكل مدخلاً أساسياً لبناء مجتمعات أكثر شمولية، وتعزيز ثقافة التعايش والانفتاح، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.