صادرات كوريا من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقفز بنسبة 78.5% في يناير

سيئول في 12 فبراير/ وام/ قفزت صادرات جمهورية كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 78% على أساس سنوي في يناير الماضي، مدفوعة بالطلب العالمي على مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وذلك وفق البيانات الصادرة عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن البيانات أظهرت أن صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سجلت 29 مليار دولار في يناير بالمقارنة عن 16.2 مليار دولار المسجلة خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويمثل ذلك أعلى رقم لأي شهر يناير.

وارتفعت الواردات بمقدار 20% إلى 14 مليار دولار مما أدى إلى فائض تجاري قدره 14.9 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن الزيادة الحادة في هذا القطاع ترجع إلى التوسع السريع لصناعة الذكاء الاصطناعي العالمية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية الأداء.

وأظهرت البيانات أن منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شكلت 44.1% من إجمالي صادرات البلاد الشهرية البالغة 65.8 مليار دولار في يناير، فيما سجلت صادرات أشباه الموصلات أكثر من الضعف على أساس سنوي في يناير لترتفع إلى 20.5 مليار دولار .

