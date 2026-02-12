إيرادات "بريسايت" ترتفع 36.9% وتتجاوز 3 مليارات درهم خلال 2025

أبوظبي في 12 فبراير/وام/ سجّلت شركة بريسايت إيرادات قدرها 3.03 مليار درهم للسنة المالية 2025، بما يمثل نمواً بنسبة 36.9%على أساس سنوي، متجاوزةً توقعات المحللين المجمّعة من قبل الشركة.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، ارتفعت الإيرادات العضوية بنسبة 25%، مما يعكس استمرار التنفيذ القوي للمشاريع الدولية متعددة السنوات وتوسع الشركة عبر قطاعات جديدة.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 23.5% لتصل إلى 785 مليون درهم، بينما ارتفع صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 8.6% لتصل إلى 665.5 مليون درهم.

واختتم الربع الأخير عاماً متميزاً بإيرادات قوية بلغت 1.29 مليار درهم، بزيادة نسبتها 23.6% على أساس سنوي، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغت 407.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 11.3%، مدعومةً بمزيج ملائم من عمليات النشر العضوية، واستمرار الزخم الدولي، والتنفيذ المنضبط عبر البرامج الرئيسية.

وشكّلت الأسواق الدولية محركاً متزايد الأهمية لنموّ بريسايت في عام 2025، إذ ارتفعت الإيرادات من الأسواق خارج دولة الإمارات بنسبة 130% على أساس سنوي لتصل إلى 1.17 مليار درهم، بما يمثل 38.5% من إجمالي الإيرادات السنوية، مقارنةً بـ 23% في عام 2024.

وفي الربع الأخير وحده، ارتفعت الإيرادات الدولية بنسبة 55% على أساس سنوي وشكّلت 46.5% من إيرادات هذا الفصل، بما يعكس الطلب القوي على نموذج بريسايت في نشر الذكاء الاصطناعي السيادي عبر الأسواق الناشئة سريعة النموّ.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "بريسايت" ، إن تفوّق "بريسايت" في أدائها خلال عام 2025 يُظهر ما يمكن تحقيقه عندما تقترن الإستراتيجية الواضحة مع التنفيذ القوي، ومع مضي دولة الإمارات في بناء الذكاء كـبنية تحتية وطنية، تواصل بريسايت تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى أنظمة قابلة للتوسع تُسهم في دفع النموّ طويل الأجل وتعزيز القدرة التنافسية.

وأكّد معاليه أن التقدم المحرز على المستويين المحلي والدولي خلال العام يُساهم بترسيخ أساس قوي لتحقيق نموّ مستدام وخلق قيمة دائمة للمساهمين والحكومات والمجتمع.

من جانبه، قال توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، إن هذا الإنجاز يمثّل 12 ربعاً متتالياً من النموّ القوي لبريسايت منذ طرحها العام في 2023، وهو دليل على قوة إستراتيجيتنا التجارية، وقدرتنا المثبتة على تقديم بنى تحتية قائمة على الذكاء على نطاق واسع، وتوسّع حضورنا الدولي.

وأكد مواصلة التركيز على التوسع بمسؤولية، وتعميق الشراكات السيادية، وتطبيق حلول الذكاء لتقديم نتائج حقيقية وقابلة للقياس لعملائنا من الجهات الحكومية والمؤسسية ومع وجود محفظة مشاريع قوية ومركز مالي ثابت.

ومنذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2023، حققت بريسايت نموّاً مستداماً ومربحاً، على الرغم من التوسع الكبير في المجالات الجديدة والاستثمار الاستراتيجي في الابتكار والمواهب.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، حققت بريسايت معدل نموّ سنوي مركباً في الإيرادات بلغ 25%، مع متوسط هامش للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغ 27.7%.

وحافظ الأداء العضوي على قوته طوال العام، إذ ارتفعت الأرباح العضوية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك للسنة المالية 2025 بنسبة 35.4 %

على أساس سنوي، فيما نمت الأرباح العضوية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك في الربع الأخير بنسبة 40.7 %، مسجلةً أقوى أداء عضوي فصلي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك منذ الطرح العام الأولي للشركة.

وجاء هذا النموّ مدعومًا بتنفيذ عمليات نشر متعددة السنوات عبر الأردن وكازاخستان وألبانيا، إلى جانب التوسع المتواصل في الأسواق الناشئة التي تشهد طلباً قوياً على حلول الذكاء الاصطناعي السيادية.

وخلال السنة المالية 2025، حازت بريسايت على طلبات جديدة بقيمة 3.4 مليار درهم، بما في ذلك 979 مليون درهم خلال الربع الأخير من العام.

وبلغت الأعمال المُجدولة في نهاية ديسمبر 2025 نحو 3.4 مليار درهم، مسجّلةً زيادةً بنسبة 13% على أساس سنوي وارتفاعاً بنسبة 85.1% مقارنةً بالسنوات الثلاث الماضية.

واختتمت الشركة السنة المالية 2025 بميزانية عمومية قوية وخالية من الديون، مما وفر مرونة مالية لدعم الاستثمار المستمر في الابتكار والمواهب وفرص التوسع الانتقائية.

وقدمت شركة "AIQ" التابعة لبريسايت، والتي تملك غالبية أسهمها، مساهمةً ملموسة في أداء السنة المالية 2025 عقب توحيد نتائجها على مدار عام كامل، فيما واصلت "AIQ" تعزيز مكانتها في قطاع الطاقة الذي يعتبر محرّكاً للنموّ في الشركة.

واستنادا على أدائها في السنة المالية 2025، وسعت بريسايت وطورت إرشاداتها متوسطة الأجل للفترة من 2025 إلى 2029، مستهدفةً معدل نموّ سنوي مركب للإيرادات بنسبة 20-25%، ومعدل نموّ سنوي مركب للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 23 - 28%، ومعدل نموّ سنوي مركب لصافي الربح بعد الضريبة بنسبة 21 - 26%، مما يعكس الثقة في نموذج نموّ الشركة وعمق الأعمال المجدولة والزخم الدولي.