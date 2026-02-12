الدورة الثانية من برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي تنطلق أبريل المقبل

أبوظبي في 12 فبراير/ وام/ أعلنت أكاديمية بولينوم للذكاء الاصطناعي وكلية أبوظبي للإدارة، عن عقد الدورة الثانية من برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO) خلال الفترة من 10 إلى 21 أبريل 2026، بمشاركة قائمة من المدربين من قيادات شركات عالمية مرموقة مثل "إنفيديا"، "مبادلة"، بي سي جي"، "جي42"، و "إيه آي71"، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات البحثية البارزة.

وتم تصميم هذا البرنامج المكثف، استجابة للحاجة المتزايدة لدى الحكومات والشركات الكبرى إلى توفير مشهد قيادي منظم في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويهدف إلى تزويد كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي والمديرين التنفيذيين بأطر الحوكمة ونماذج التشغيل وهياكل صنع القرار اللازمة لقيادة الذكاء الاصطناعي على المستويين التنظيمي والوطني.

وقال ألكسندر خانين، مؤسس مجموعة بولينوم، إن الدورة الأولى من البرنامج عكست الرؤية طويلة الأمد، والتي تتناول دور مسؤولي الذكاء الاصطناعي وما يتطلبه ذلك من وجود برنامج متخصص مصمم للارتقاء بقيادة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وأشار إلى أنه بحلول عام 2027، من المتوقع أن يُوجّه الذكاء الاصطناعي نصف قرارات الأعمال عالمياً، وينصب حاليا التركيز على تزويد المؤسسات بالإطار اللازم لتنفيذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بثقة، حيث تستند الدورة الثانية إلى هذا الزخم من خلال تقديم منهج مُحسّن ومشاركة المنظور العالمي الجديد.

من جانبه قال الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس إدارة كلية أبوظبي للإدارة، إن الدفعة الأولى من المشاركين أكدت مستوى الطلب الذي توقعناه، إذ يُدرك كبار المسؤولين التنفيذيين في المنطقة أهمية وجود إستراتيجية الذكاء الاصطناعي وصعوبة تفويضها، ويستمر البرنامج في التطور، مُقدّماً تجربة تفاعلية تُزوّد القادة بالمهارات والرؤى اللازمة لإدارة تبنّي الذكاء الاصطناعي بنجاح وتحويل الإمكانات التكنولوجية إلى تأثير ملموس على الأعمال.

واستقطبت الدورة الأولى من البرنامج والتي عُقدت في شهر نوفمبر 2025 في كلية أبوظبي للإدارة، 35 من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة التكنولوجيا.

وأكمل المشاركون خلالها 10 وحدات دراسية غطت إستراتيجية الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، وأطر الحوكمة، والأنظمة الوكيلة، ومعالجة اللغة العربية، وإستراتيجية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومنهجية نشره في المؤسسات، بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومراكز بيانات خزنة التابعة لشركة "كور42" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، فضلاً عن جلسات نقاش مع كبار المسؤولين التنفيذيين وصُنّاع السياسات.

من جهتها قالت الدكتورة نورة الظاهري، رئيسة مجلس إدارة شركة "دي إن إيه" للاستثمارات، إنه من المتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في أساليب العمل، لهذا يعد برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO) فريداً من نوعه، فهو يتيح لنا التواصل مباشرة مع مبتكري الذكاء الاصطناعي وخبرائه وقادته، مما يُعطينا نظرة ثاقبة على التحديات الحقيقية والتطورات المُتسارعة في هذا المجال.

تضم قائمة المدربين المعتمدين للدفعة الثانية نخبة من أبرز الشخصيات في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، من مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار السيادي، وهندسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني، وإستراتيجية المؤسسات، والبحوث الرائدة.

ويتضمن البرنامج، 10 وحدات دراسية، وندوات تنفيذية، وورش عمل تطبيقية، وورش عمل حول نماذج التشغيل، وزيارات ميدانية لمؤسسات الذكاء الاصطناعي في الدولة، وتم فتح باب التسجيل المبكر للدفعة الثانية على الرابط https://polynome.ai/form.