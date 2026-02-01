"عربية السيدات 2026" تعزز حضور المرأة في المنظومة التحكيمية





الشارقة في 12 فبراير / وام /عززت "عربية السيدات 2026" حضور المرأة في المنظومة التحكيمية بمختلف الألعاب .

وأكدت الحكم الدولي في التايكواندو هند محمد موسى علي مصطفى الحاصلة على الدرجة الثانية أن مشاركتها في الدورة جاءت امتداداً لمسيرتها التحكيمية التي بدأت محلياً عام 2013 ودولياً عام 2017 وشاركت خلالها في بطولات عدة من بينها كأس الرئيس وبطولة الفجيرة والبطولة العربية وبطولة قطر

موضحة أن الدورة مثّلت فكرة رائدة لتسليط الضوء على أهمية دعم المرأة العربية في الرياضة بشكل عام وفي رياضة التايكواندو بشكل خاص مشيرة إلى أنها استمتعت بالمشاركة كحكمة دولية في هذه البطولة التي أبرزت وجود بطلات وحكمات يستحققن الدعم.

من جانبها عبّرت الحكم بشاير معتوق الحوسني عن فخرها بالمشاركة في النسخة الثامنة التي شهدت إدراج التايكواندو للمرة الأولى مؤكدة أن الدورة لم تكن مجرد حدث رياضي بل رسالة واضحة بأن المرأة قادرة على التميز في جميع الأدوار سواء كلاعبة أو حكمة أو صاحبة قرار داخل الملعب.

وأشارت إلى أن الحضور الكبير للحكمات يعكس الثقة بالكفاءة النسائية .

بدورها أكدت الحكم الدولية المغربية في التايكواندو د. نسرين بالقائد أن مشاركتها في الدورة جاءت بعد مسيرة تحكيمية بدأت عام 2012 وشاركت خلالها في بطولات عدة من بينها الألعاب الإسلامية في السعودية والدوري التركي المفتوح في أنقرة موضحة أن تجربة الدورة كانت مميزة .

