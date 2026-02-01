بتروجيت المصري يتوج بطلاً لطاولة "عربية السيدات 2026"

الشارقة في 12 فبراير/ وام /اختتمت منافسات كرة الطاولة في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، بتتويج نادي بتروجيت المصري بلقبي الفردي والزوجي في اليوم الختامي الذي أُقيم اليوم في مركز الطفل بالقرائن في إمارة الشارقة ليكمل الفريق المصري ثلاثية تاريخية في اللعبة بعدما حصد أمس أيضاً ذهبية الفرق.

جاء تتويج البطلات بحضور الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة، وسعادة حنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وسعادة عبدالعزيز العنزي الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وتامر جمعة ممثل الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية، وسعادة موزة الشامسي مدير دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وفي منافسات الفردي أحرزت لاعبة بتروجيت فرح حسن عبدالعزيز الميدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على زميلتها نور صلاح أحمد من النادي ذاته بنتيجة 3-2 في مواجهة قوية بين لاعبتين من الفريق نفسه عكست تقارب المستوى الفني وحلت الكويتية مريم سليمان عبدالرحيم في المركز الثالث فيما جاءت اللبنانية بيسان وسام شيري في المركز الثالث مكرر.

وفي منافسات الزوجي واصل بتروجيت تفوقه وتوج بالميدالية الذهبية عبر الثنائي فرح حسن عبدالعزيز ونور صلاح أحمد بينما جاء نادي الفتاة الكويتي في المركز الثاني ممثلاً باللاعبتين منوة ماجد الشمري ومريم سليمان عبدالرحيم.

ونال نادي الشارقة الرياضي للمرأة المركز الثالث عبر الثنائي نورة حسن المازمي وأحلام عادل عبدالله، فيما حلّ في المركز الثالث مكرر ثنائي الشارقة أيضاً حصة سعود وأسماء إبراهيم الحمادي.

وكان بتروجيت قد حسم كذلك لقب الفرق والميدالية الذهبية فيما جاء نادي الفتاة الكويتي في المركز الثاني، وحلّ نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثالث فيما جاء نادي فلسطين في المركز الثالث مكرر.

وشهدت منافسات الزوجي مشاركة ثمانية فرق أُقيمت بنظام خروج المغلوب المباشر وقدّمت اللاعبات مستويات فنية عالية اتسمت بالإثارة والمهارات المتنوعة فيما رجّحت خبرة لاعبات بتروجيت كفة الفريق المصري الذي حسم اللقب دون خسارة أي شوط في مشواره نحو الذهب ليؤكد بروز بطل جديد في الزوجي بعد تتويج ثنائي نادي عالي البحريني بلقب النسخة السابقة.

أما منافسات الفردي فأُقيمت بنظام المجموعات ثم خروج المغلوب في الأدوار النهائية وأسفرت عن بروز مجموعة من النجمات الصاعدات ما يعكس اتساع قاعدة المنافسة وتطور المستوى الفني للعبة على مستوى الأندية العربية.

وأعرب محمود إبراهيم أحمد مدرب عام فريق سيدات بتروجيت، عن سعادته بهذه الألقاب في أول مشاركة للفريق في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، مؤكداً أن الفريق قدم مستويات قوية وحقق فوائد فنية كبيرة من المشاركة.

وقال "قدمنا بطولة مميزة وحققنا نتائج إيجابية في أول حضور لنا بالدورة التي تُعد تجمعاً عربياً مهماً يثري خبرات اللاعبات ويعزز مستوى المنافسة .