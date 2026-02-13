مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"

أبوظبي في 13 فبراير/ وام/ نشر مركز جامع الشيخ زايد الكبير الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"، وذلك بالتزامن مع إطلاق المبادرة التي يحتفي من خلالها المركز بالدور الحضاري للعلماء المسلمين عبر العصور، ويسلط الضوء على إسهاماتهم العلمية الرائدة للحضارة الإسلامية التي شكلت أساسا لتأسيس العديد من العلوم الحديثة.

وتأتي المبادرة انسجاما مع رؤية دولة الإمارات في حفظ الموروث الثقافي الإنساني، وامتدادا للرسالة الثقافية التي يجسدها متحف "نور وسلام" في المركز، بوصفه منصة تعرّف العالم بعمق الحضارة الإسلامية وقيمها الإنسانية.

وتقدم الحلقة الافتتاحية للسلسلة مدخلا تعريفيا يمنح المشاهد فكرة واضحة عن المبادرة وما تحمله من رسائل ورؤى حضارية، مع تسليط الضوء على المرحلة الأولى التي تتناول إسهامات العلماء المسلمين في مجالي علوم الفلك والرياضيات.

ويواصل المركز إنتاج ونشر حلقات السلسلة تباعا، بهدف إبراز الدور الريادي للحضارة الإسلامية في رفد الحركة العلمية عبر التاريخ، والتعريف بالمنجزات التي قدمها العلماء المسلمون في مختلف الحقول المعرفية، وتوثيق هذا الإرث بأسلوب معاصر وجاذب لمختلف الفئات.

وينفذ المركز هذا العمل من خلال كوادر وطنية عالية الكفاءة، سخرت خبراتها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم وإخراج المحتوى، بما يعكس جودة الإنتاج ويجسد الرسائل الحضارية للسلسلة.

ويشمل ذلك تقديم شخصية راوٍ تمثل الهوية الإماراتية، وإبراز مشاهد تستحضر البعد الثقافي والتاريخي للحضارة الإسلامية، عبر مزج روح الماضي بالحاضر في قالب قصصي تفاعلي.

كما أطلق المركز حزمة متكاملة من البرامج والفعاليات الثقافية المصاحبة للمبادرة، شملت معرضا مُقاما في "قبة السلام" يوثق إسهامات العلماء المسلمين، إلى جانب جلسات حوارية، وسلسلة ثقافية مرئية، وأنشطة تسهم بمحتواها في إثراء المشهد الثقافي في إمارة أبوظبي.

يذكر أن زيارة معرض "إسهامات العلماء المسلمين" متاحة خلال أوقات الزيارة الرسمية للجامع، ويمكن للجمهور متابعة مستجدات الفعاليات والأنشطة المصاحبة عبر الموقع الإلكتروني للمركز: "www.szgmc.gov.ae، " وعبر منصة إنستغرام: "@szgmc_ae".