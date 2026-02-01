وفد ياباني يطلع على تجربة أبوظبي في استضافة ألعاب الماسترز 2026

أبوظبي في 13 فبراير/ وام/ اطلع وفد منطقة كانساي اليابانية على تجربة أبوظبي في استضافة النسخة الحالية من ألعاب الماسترز 2026، وذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم لمركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" واطلع فيها على المنافسات، والعملية التنظيمية والفعاليات المقامة ضمن المساحات المجتمعية.

وذكر بيان للجنة المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 أن الزيارة التي تأتي استعدادا لاستضافة اليابان النسخة المقبلة من الألعاب كانت فرصة لتبادل الخبرات، وسلطت الضوء على نسخة أبوظبي الحالية كونها نموذجا يحتذى في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، إلى جانب تعزيز الروابط بين المدن المستضيفة ومجتمع رياضات ألعاب الماسترز حول العالم.

وشهدت فعاليات اليوم إقامة منافسات 22 لعبة مختلفة في 14 موقعا فيما دخلت جميع الألعاب مراحلها النهائية قبل ختام المنافسات يوم الأحد المقبل.