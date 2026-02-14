8 فرق تتأهل إلى نهائيات ألعاب دبي مع ختام جولات تحدي الحكومة للرجال وتحدي المجتمع

دبي في 13 فبراير /وام/ تواصل ألعاب دبي 2026 منافساتها على أرض "دبي فستيفال سيتي" حتى 15 فبراير الجاري، وشهدت اليوم منافسات الجولة الثالثة من تحدي الحكومة للرجال، وتحدي المجتمع.

واختُتمت فعاليات اليوم الثاني للبطولة بتأهل أربعة فرق إلى نهائيات تحدي الحكومة للرجال، بعد منافساتٍ قوية امتدت على مدى ثلاث جولات، شارك فيها 546 لاعباً ضمن 76 فريقاً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

وتجاوز اللاعبون سبعة تحديات مبتكرة على مسار البطولة، اختبرت قدرتهم على العمل بروح الفريق الواحد بانسجام، والحفاظ على التركيز رغم ضغط التحدي وضيق الوقت.

وبختام الجولة الثالثة من تحدي الحكومة للرجال، كان التأهل إلى نهائيات البطولة، المقررة يوم الأحد، من نصيب فريق حكومة عجمان برصيد 123.29 نقطة، وفريق شرطة أبوظبي برصيد 119.4 نقطة، وفريق شرطة دبي برصيد 117.09 نقطة، وفريق دائرة عجمان الرقمية برصيد 114.59 نقطة.

من جانبٍ آخر، شهد اليوم الثاني للبطولة منافسات تحدي المجتمع، التي جمعت الفرق المتأهلة من التصفيات التأهيلية في مواجهة بطل العام الماضي المدافع عن لقبه ووصلت أربعة فرق إلى النهائيات.

وخلال جولة تحدي المجتمع في اليوم الثاني، تأهل إلى النهائيات كلٌّ من فريق مربط عجمان برصيد 137 نقطة، وفريق F3 برصيد 134.6 نقطة، وفريق ناس برصيد 130.94 نقطة، فيما حجز فريق AJ، المتأهل في العام السابق، مقعده في نهائيات يوم الأحد برصيد 130.09 نقطة.

وسلّطت منافسات تحدي المجتمع الضوء على نمط الحياة النشط الذي نجحت دبي بتعزيزه بين جميع فئات المجتمع. وأكّدت المنافسات أن الفوز بألعاب دبي يعتمد على التخطيط وتوزيع الأدوار واتخاذ القرار الصحيح تحت الضغط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله المري، عضو اللجنة المنظمة لألعاب دبي 2026:" يحمل تحدي الحكومة الإرث الذي انطلقت منه ألعاب دبي، ويعكس تحوّل البطولة إلى منصة عالمية تجسّد قدرة دبي على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.. ويُعتبر تحدي المجتمع القلب النابض لألعاب دبي وأحد أبرز وجوه أثرها المستدام ولطالما ألهم هذا التحدي منذ انطلاقته مختلف الفئات لتبنّي الرياضة كنمط حياة، في تجربة تعكس قدرة دبي على تحويل الفعاليات لإرثٍ مجتمعي".

وأضاف المري أن عودة الفرق المشاركة في النسخ السابقة من ألعاب دبي تعكس المكانة الراسخة للبطولة بين أبطال ألعاب التحدي الجماعية ، وشهدنا في نسخة هذا العام عودة بعض الفرق بكامل أعضائها، وهو نتيجة التجربة الرياضية المميّزة التي يجدها اللاعبون في مسار التحدي كل عام.. وترفع ألعاب دبي 2026 سقف التنافس بمسارٍ جديدٍ ومبتكر يختبر القدرات البدنية والذهنية للاعبين وقدرتهم على العمل كفريق متكامل.

وتحظى ألعاب دبي بدعمٍ كبيرٍ من مجموعةٍ من الشركاء الماسيين والتي تشمل كلّاً من داماك، وشركة الإمارات للبترول (إمارات)، وبيوند للتطوير العقاري، في صورةٍ تعكس مستويات الإنجاز التي يمكن تحقيقها بالعمل المشترك، ما يترجم شعار البطولة فريق واحد، هدف واحد بشكلٍ ملموسٍ على أرض الواقع.

من جانبه، قال برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول (امارات) إن ألعاب دبي نجحت خلال مسيرتها في ترسيخ مكانتها فعالية رياضية استثنائية تجمع الفرق من فئات متعددة على منصة واحدة وتقدّم نموذجاً عملياً لقيم الانضباط والجاهزية والقدرة على الاستمرار حتى اللحظة الأخيرة.. هذه البطولة لا تتوقف عند حدود المنافسات الرياضية، بل توفر تجربة جماهيرية نابضة بالحيوية وتمنح المشاركين مساحة لإظهار أفضل ما لديهم في بيئة تنافسية عالية المستوى.. ونحرص في (إمارات) على دعم المبادرات التي تقرّب الرياضة من الناس وتحوّلها إلى تجربة مجتمعية ملهمة، ولذا نفخر بأن نكون جزءاً من بطولة ترفع سقف التحدي وتُظهر كيف يصنع التعاون بين أعضاء الفريق فارقاً حقيقياً في النتائج.

وقال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوند للتطوير العقاري" إن الرياضة تلعب دوراً مؤثراً في بناء مجتمعات أكثر صحة وتماسكاً، لا سيما عندما تجمع الأفراد عبر التحدي، والعمل بروح الفريق، والإصرار المشترك وما نشهده اليوم على مسار المنافسات يعكس بوضوح قدرة الرياضة على ترسيخ قيم المرونة والانضباط، وتعزيز نمط حياة نشط يقوم على التعاون والعمل الجماعي.

وأضاف تقي أنه من هذا المنطلق، نؤمن في "بيوند" بأهمية دعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الروابط المجتمعية وتعكس شراكتنا مع "ألعاب دبي" هذا التوجّه، بما ينسجم مع رؤية دبي للتنمية المجتمعية المستدامة و يؤكد المستوى الرفيع للفرق والمواهب المشاركة اليوم المكانة العالمية التي تحظى بها "ألعاب دبي" كإحدى أبرز بطولات التحدي الجماعي، ومنصة ألعاب دبي ومنصةٍ عالمية تسلط الضوء على أبرز الكفاءات الرياضية".

بدوره قال علي سجواني، العضو المنتدب في مجموعة داماك إن ألعاب دبي تتميز بقدرتها على إلهام الأفراد ودفعهم لتبني نمط حياة نشط وتعكس شراكتنا الماسية مع ألعاب دبي 2026 انسجام رؤيتنا في ترسيخ الرياضة كجزء من الهوية اليومية للمجتمع ورافعة لرفاهه وتلاحمه ونفخر بأن نكون جزءاً من منصة رياضية عالمية وما شهدناه اليوم من منافساتٍ حماسية، يدفعنا للتطلع لما ستحمله الأيام القادمة للبطولة، والتي نثق بأنها ستتجاوز ما حققته البطولة في نسخها السابقة لتلهم المزيد من الرياضيين والمجتمع على نطاقٍ أوسع لتبني قيم التعاون والانضباط والتفوق.

واستقطب اليوم الثاني لألعاب دبي 2026 حضوراً جماهيرياً واسعاً من أسر وزملاء اللاعبين المشاركين ومختلف فئات المجتمع من عشّاق رياضات التحدي، الذين، حظوا بتجربةٍ مميّزة وسط مجموعةٍ متنوعةٍ من المناطق التفاعلية والترفيهية، والسحوبات للفوز بثلاث سيارات والعديد من الجوائز القيمة.

يُذكر أن النسخة السابعة من بطولة "ألعاب دبي" الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في الإمارة، تُقام تحت شعار معاً نواجه التحدي، و تستمر حتى 15 فبراير الجاري، بشراكة رسمية مع موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وشراكة ماسية مع مجموعة "داماك" وبيوند للتطوير العقاري ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)، وشراكة ذهبية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة "يونيلابس" الشرق الأوسط، ومجموعة القرق، وشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي.

وتحظى البطولة أيضا بدعم مجموعةٍ واسعة من الرعاة تشمل دبي فستيفال سيتي (شريك الموقع)، والفطيم للسيارات، وبنك أبوظبي الأول، ودو، وريدبل، وماي دبي، وشبكة الإذاعة العربية، ودبي للإعلام، بالإضافة إلى دعم كلٍ من دبي الصحية، ومؤسسة إسعاف، وشرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات.