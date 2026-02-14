نحو 185 ألف زائر لـ"مهرجان الزهور 2026" بالعين

العين 14 في فبراير /وام/ اختتمت بلدية مدينة العين فعاليات مهرجان العين للزهور 2026، الذي أُقيم في "الصاروج بارك"، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز المشهد الجمالي للمدينة ونشر ثقافة الزراعة والاستدامة، وسط حضور جماهيري لافت من فئات المجتمع المختلفة، وفي أجواء احتفالية عكست مكانة المهرجان كإحدى أبرز الفعاليات المجتمعية والسياحية في المدينة.

واستقطب المهرجان 184 ألفا و817 زائرا على مدار فترة انعقاده، وتضمن باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتعليمية التي جمعت بين المتعة والمعرفة، وأسهمت في ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية.

وقالت المهندسة حصة سحمى الاحبابي مديرة المشروع، إن نسخة عام 2026 من المهرجان عكست حرص البلدية على تقديم تجربة متكاملة للزوار، تجمع بين الجمال الطبيعي والتقنيات المستدامة، مؤكدًة أن الإقبال الكبير يعكس نجاح الحدث في تحقيق أهدافه البيئية والمجتمعية، وتعزيز الوعي بأهمية الزراعة والحفاظ على الموارد.

وأضافت إن المهرجان تضمن نحو 10 ملايين زهرة من 23 نوعا مختلفا، إضافة إلى 228 شجرة و76شجيرة، وزعت وفق تصاميم بيئية تراعي كفاءة الاستخدام واستدامة العناصر النباتية، بجانب تنظيم أكثر من 90 ورشة عمل متخصصة استهدفت أكثر من 2000 زائر من الفئات العمرية المختلفة، وركزت على الزراعة المنزلية، والعناية بالنباتات، وتنسيق الزهور، بالإضافة إلى تنظيم ورش تفاعلية للأطفال والعائلات، أسهمت في رفع مستوى التفاعل وتعزيز ثقافة الاستدامة بأسلوب مبتكر ومبسط.

وأوضحت الأحبابي، أن برنامج المهرجان تضمن 4 عروض للألعاب النارية أضفت أجواء احتفالية مبهجة، بالإضافة لعروض كرنفال السيارات الكلاسيكية التي استقطبت اهتمام عشاق المركبات الكلاسيكية، وعرض مجسمات زهور ضخمة تراوحت ارتفاعاتها بين 3 و5 أمتار، وشكلت لوحات فنية مبتكرة جذبت الزوار ووفرت تجارب بصرية مميزة لمرتادي المهرجان.

وأكدت البلدية أن "مهرجان العين للزهور" بات منصة سنوية رائدة تحتفي بالطبيعة والجمال، وتعزز مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، لافتة إلى تفاعل الجمهور الواسع والمشاركة الفاعلة من الجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح الحدث.