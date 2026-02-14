انطلاق بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية بمشاركة 369 خيلاً

أبوظبي في 14 فبراير /وام/ انطلقت مساء أمس، في "الاتحاد أرينا" بجزيرة ياس في أبوظبي، فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية "تايتل شو"، بمشاركة 369 خيلاً، منها 114 خيلاً من خارج الدولة، في حضور رسمي وجماهيري لافت.

وتقام البطولة على مدار ثلاثة أيام، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، وفقاً للوائح وقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية "الإيكاهو"، فيما تقارب القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 4 ملايين يورو، ما يعكس مكانتها على أجندة بطولات جمال الخيل العربية عالمياً.

وشهد فعاليات اليوم الأول سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة الدكتور علي حمد الظاهري، مدير مكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسعادة محمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إلى جانب عدد من ملاك ومديري مرابط الخيل العربية والمهتمين من مختلف دول العالم.

وجاءت منافسات اليوم الأول حافلة بالندية، حيث تصدرت "بالما أو" لمربط الشراع الشوط الافتتاحي المخصص للمهرات عمر سنة – القسم "أ"، برصيد 92.15 نقطة، تلتها "جوانا الريماس" لمربط الريماس بـ91.05 نقطة، فيما حلت ثالثة "فينيسيا البداير" للشيخ محمد بن سعود القاسمي بـ90.90 نقطة.

وفي القسم "ب" لفئة المهرات عمر سنة، أحرزت "مزن إس إتش" لناصر مسفر الهاجري من قطر، المركز الأول برصيد 91.35 نقطة، وجاءت ثانية "سيلين البداير" للشيخ محمد بن سعود القاسمي بـ90.95 نقطة، بينما حلت ثالثة "آر دي إس نوره" لمربط عجمان بالرصيد ذاته.

وتصدرت "إيه دي نجوى" لحمد عدنان الشحي، منافسات المهرات عمر سنتين -القسم "أ"، بـ91.45 نقطة، تلتها "دونيا جيه" لمربط جادم من بلجيكا بـ91.30 نقطة، فيما جاءت ثالثة "فلوة الشقب" لمربط الشقب من قطر بالرصيد نفسه، أما في القسم "ب" للمهرات عمر سنتين، فحلت "عجيبة البداير" للشيخ محمد بن سعود القاسمي أولاً برصيد 91.60 نقطة، تلتها "دي نيران" لمربط دبي بـ91.15 نقطة، وجاءت ثالثة "فورلوكس إيبو" لمربط فورلوكس من هولندا بـ91.10 نقطة.

واعتلت "سدرة الغزالي" لمربط هنايا من سويسرا، صدارة شوط المهرات عمر 3 سنوات – القسم "أ"، بـ92.15 نقطة، تلتها "سانا أو إس" لمربط لوبوتشنيا من ألمانيا بـ91.55 نقطة، فيما حلت ثالثة "وجود الباهية" لمربط رأس الخيمة بـ91.35 نقطة.

وشهد القسم "ب" للمهرات عمر 3 سنوات تفوقاً لخيول الإمارات، بعدما جاءت المراكز الثلاثة الأولى من نصيبها، حيث أحرزت "أسفيرا إي إي" لراشد غانم الهاجري المركز الأول بـ91.00 نقطة، تلتها "ع ج نجوى" لخالد العميري بـ90.60 نقطة، فيما جاءت ثالثة "هيا آل فهيد" لمحمد سعيد الهاجري بالرصيد نفسه.

وفي شوط الأفراس عمر 4 سنوات فما فوق – القسم "أ"، سجلت "شادن ياسر" لمربط هنايا من سويسرا، أعلى معدل في اليوم الأول برصيد 92.90 نقطة، وجاءت ثانية "ع ج رسيل" لمربط أمّارا بـ92.05 نقطة، فيما حلت ثالثة "بنت الجليلة إف إن" لفواز النابلسي من الأردن بـ91.35 نقطة.

واختتمت منافسات اليوم الأول بتصدر "مزون الدرعية" لمسفر محمد الهاجري من قطر الشوط الأخير – القسم "ب" للأفراس عمر 4 سنوات فما فوق، محققة 91.85 نقطة، تلتها "جي إم إتش هاجر" لجمعة الشميلي بـ91.55 نقطة، فيما جاءت ثالثة "إيه دي بدور" لحمد عدنان الشحي بـ91.35 نقطة.

وتتواصل منافسات البطولة، وسط مشاركة واسعة تعكس تنوع المرابط وتعدد المدارس في تربية وإنتاج الخيل العربية، في أجواء تنظيمية تعزز من حضور أبوظبي مركزاً دولياً مهماً لاستضافة أبرز بطولات جمال الخيل العربية.