ندوة لـ"تريندز" تناقش "علاقات تركيا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

أبوظبي في 15 فبراير /وام/ أكد خبراء وباحثون، خلال ندوة نظمها مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات عبر مكتبه الافتراضي في تركيا، أن علاقات أنقرة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد إعادة تموضع إستراتيجية في ظل نظام دولي يتجه نحو التعددية القطبية، مشددين على أهمية الانتقال من إدارة التوازنات قصيرة المدى إلى بناء إطار مؤسسي ومستدام للتعاون الأمني والاقتصادي.

وناقشت الندوة، التي عُقدت في مقر "تريندز" بأبوظبي تحت عنوان "علاقات تركيا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الاقتصاد، الأمن، والإستراتيجية"، تطور الدور الإقليمي لتركيا وآفاق الشراكات الخليجية–التركية، خاصة في مجالات الصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وسلاسل القيمة عالية التقنية.

وأكد المشاركون أن الشراكة الإماراتية–التركية شهدت منذ عام 2020 انتقالاً نوعياً نحو تعاون مؤسسي منظم، مدفوعاً بالاستثمارات المتبادلة والتنسيق في القضايا الإقليمية والإنسانية، بما يعزز الاستقرار الإقليمي.

كما تناولت الندوة آفاق التعاون الخليجي–التركي في سوريا، وأهمية التنسيق البراغماتي في احتواء المخاطر الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بأمن الطاقة والممرات البحرية.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة دعم هندسة أمنية واقتصادية إقليمية مستدامة تقوم على المسؤولية المشتركة والتكامل التدريجي، مع تعزيز قنوات الحوار المؤسسي بين مراكز الفكر وصناع القرار في المنطقة.