تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.4%

نيويورك في 16 فبراير/ وام/ ⁠انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار بعد أن سجل المعدن النفيس مكاسب تزيد عن 2 % في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 01:11 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 5020.10 دولار للأوقية "الأونصة" بعد ارتفاعه 2.5% في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة ‌للذهب تسليم أبريل 0.1% إلى 5039.50 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات ​الفورية 0.6 % إلى 76.92 ⁠دولار للأوقية بعد صعودها 3 % يوم الجمعة.

ونزل البلاتين 0.4% إلى 2054.35 ​دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 0.4⁠% إلى 1692.23 دولار للأوقية.

- خلا -