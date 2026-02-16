"زايد لأصحاب الهمم" تنظم المعرض الطلابي "مرسم حر 2026"

العين في 16 فبراير/ وام/ نظم مركز العين للتوحد التابع لهيئة زايد لأصحاب الهمم، المعرض الطلابي الفني السادس لأصحاب الهمم "مرسم حر 2026"، تحت شعار " بألوانهم تزهو الطبيعة "، وذلك برعاية شركة أدنوك وحديقة الحيوانات بالعين التي استضافت الحدث.

يسلط المعرض الضوء على الطاقات الإبداعية والمواهب الفنية لأصحاب الهمم، وتعزيز دور الفن وسيلة للتعبير والدمج المجتمعي.

يشارك في المعرض 200 من الطلاب أصحاب الهمم منتسبي مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للهيئة، ومن مختلف مدارس وزارة التربية والتعليم، ومدارس دائرة التعليم والمعرفة، وطلبة مراكز الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، وبمشاركة فاعلة من أولياء الأمور، بجانب حضور ممثلي الجهات الشريكة.

وأكدت موزة احمد السلامي مديرة مركز العين للتوحد، أن تنظيم المعرض يأتي انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة 2026، ويعكس التزام الهيئة بتمكين مختلف فئات أصحاب الهمم وصقل مواهبهم الإبداعية في بيئة داعمة ومحفزة، مشيرة إلى أن معرض "مرسم حر" يمثل منصة إنسانية وإبداعية تحتفي بقدرات أصحاب الهمم، وتعزز دور الأسرة كشريك أساسي في مسيرة التمكين.

وأضافت أن هيئة زايد لأصحاب الهمم تؤمن بأن الفن لغة عالمية قادرة على إبراز الطاقات الكامنة، وبناء الثقة بالنفس، وترسيخ قيم الدمج والمشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء مجتمع شامل ومستدام.

ووجهت السلامي الشكر إلى شركة أدنوك وحديقة الحيوانات بالعين على دعمهم ورعايتهم للمعرض، مشيرة إلى أن الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الوطنية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق أثر إيجابي ومستدام، وتسهم في توفير بيئة حاضنة للإبداع والتميّز، تعزز فرص أصحاب الهمم وتدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

من جانبه قال المهندس أحمد عيسى الحراصي مدير عام حديقة الحيوانات بالعين بالإنابة، إن استضافة الحديقة للمعرض تنسجم مع التوجهات الوطنية الداعمة لتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات الثقافية والمجتمعية، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تعكس إيمان الحديقة بأهمية دور الفن كأداة للتعبير والدمج، وبضرورة توفير منصات تتيح لأصحاب الهمم إبراز مواهبهم وإبداعاتهم في بيئة داعمة ومحفزة.

وأضاف أن هذا المعرض ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تخصيص عام 2026 عاماً للأسرة، وترسيخ مكانتها بوصفها الأساس لمجتمع متماسك ومستدام.