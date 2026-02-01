الجامعة العربية تحتفي بعقد من إنجازات التنمية المستدامة

القاهرة في 16 فبراير /وام/ نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية احتفالية بمناسبة اليوم العربي للاستدامة لعام 2026 تحت شعار «مسار التنمية المستدامة: عقد من الإنجازات»، تزامنا مع مرور عشر سنوات على إطلاق المسار المؤسسي للتنمية المستدامة منذ عام 2016، بحضور معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة والشيخ فيصل بن سعود القاسمي الرئيس الأعلى للشبكة العربية للإبداع والابتكار.

وقال أبو الغيط في كلمته بهذه المناسبة إن جسامة الأزمات الراهنة لا ينبغي أن تكون ذريعة للحيد عن مسار التنمية المستدامة، مشددا على أن التنمية في زمن الأزمات شرط للبقاء وأساس لبناء السلام واستعادة الاستقرار.

وأشار إلى أن الفترة الممتدة من 2016 إلى 2026 شهدت إطلاق مبادرات ومشروعات أسهمت في ترسيخ الاستدامة ودمجها في السياسات والخطط على المستويين العربي والوطني، داعيا إلى تفعيل تطبيق الرؤية العربية 2045 التي أقرتها القمة العربية التنموية في بغداد بمحاورها الستة الرئيسية، مع الاهتمام بالشباب وتعزيز التعاون والتكامل العربي.

وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي في كلمته إن الابتكار يمثل ضرورة استراتيجية لمستقبل التنمية العربية، مؤكدا أهمية ربطه بأهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة عربية موحدة لمؤشرات الابتكار والتنمية، وتطوير سياسات تمويل تدعم ريادة الأعمال والمشروعات ذات الأثر التنموي، وتعزيز التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية، والاستثمار في رأس المال البشري العربي.

وأشار إلى أن الشبكة العربية للإبداع والابتكار تعمل كمنصة تنفيذية داعمة للجهود العربية المشتركة.

وقالت الوزير المفوض الدكتورة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية في كلمتها إن مسار التنمية المستدامة في المنطقة شهد تحولا نوعيا من الطرح النظري إلى منظومة مؤسسية راسخة، موضحة أن الجامعة أولت منذ عام 2016 اهتماما متناميا بهذا الملف عبر تأسيس إدارة التنمية المستدامة عام 2016 وإنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 عام 2017 تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما عزز الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل منظومة العمل العربي المشترك وأشادت بدور معالي أحمد أبو الغيط في دعم هذا المسار وإطلاق مبادرات ومنصات متخصصة وبلورة الرؤية العربية 2025.

شهدت الاحتفالية تكريم معالي أحمد أبوالغيط؛ والشيخ فيصل بن سعود القاسمي والدكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية و الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان واسم المرحوم كريم بدر الدين رئيس اللجنة التنظيمية لمنصة الشباب العربي للتنمية المستدامة .