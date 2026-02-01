الأمم المتحدة تدين قرار إسرائيل استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية

نيويورك في 16 فبراير/وام/ أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قرار الحكومة الإسرائيلية استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، وتسهم في توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في المنطقة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في تصريحات له إن مثل هذه الإجراءات، إلى جانب استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تؤدي فقط إلى زعزعة الاستقرار، بل تُعد أيضا غير قانونية، وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية.

وأشار دوجاريك إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات، مجددا التحذير من أن المسار الحالي على الأرض يقوض فرص تحقيق حل الدولتين.

وأكد أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والنظام المرتبط بها، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى التمسك بالمسار الوحيد الكفيل بتحقيق سلام دائم المتمثل في حل الدولتين عبر المفاوضات، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.