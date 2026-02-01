برغم خسارته .. شباب الأهلي يتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة

جدة في 16 فبراير/ وام/ تأهل فريق شباب الأهلي إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم ( منطقة الغرب) رغم خسارته أمام الأهلي السعودي بنتيجة 3-4، الليلة باستاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والأخيرة لمرحلة الدوري من البطولة القارية.

بهذه النتيجة رفع الأهلي السعودي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد شباب الأهلي عند 11 نقطة بالمركز السادس.

من جانبه أنهى الوحدة المتأهل إلى دور الـ16 من قبل مرحلة الدوري بالخسارة أمام الهلال السعودي 1-2، في ملعب المملكة أرينا.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة، وتوقف رصيد الوحدة عند 14 نقطة بالمركز الرابع.

وبات الوحدة مهدداً بفقدان المركز الرابع في حال فوز الاتحاد على السد القطري، وتعادل أو فوز تراكتور على الغرافة، غدا الثلاثاء، إذ في حال تراجعه للمركز الخامس سيخوض مباراة الإياب في دور الستة عشر خارج ملعبه.

من جانب آخر خسر فريق الشارقة أمام ناساف الأوزبكي 1-2، في استاد الشارقة وبهذه النتيجة رفع الفريق الأوزبكي رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني عشر والأخير، وتوقف رصيد الشارقة عند 8 نقاط في المركز التاسع.

وطبقا لنظام البطولة يتأهل إلى دور الـ16 الفرق صاحبة المراكز من الأول إلى الثامن.