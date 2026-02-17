الذهب ينخفض 1% مع ارتفاع الدولار

نيوريورك في 17 فبراير/ وام/ انخفض الذهب 1%، اليوم "الثلاثاء"، مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية الرئيسية بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، وارتفاع الدولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4947.98 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 01:10 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر ​1 % في وقت سابق من الجلسة، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.6% إلى 4966.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 % ⁠إلى 74.51 دولار للأوقية، بعد تراجعها بأكثر من 3 % في وقت سابق، كما تراجع البلاتين في المعاملات الفورية ​0.8% إلى 2025.05 دولار للأوقية ⁠بينما انخفض البلاديوم 1.5% إلى 1698.10 دولار.

