"إمستيل" و"أولدندورف كاريرز" تبرمان اتفاقية نقل بحري للمواد الخام بقيمة 600 مليون درهم

أبوظبي في 17 فبراير/ وام/ أعلنت مجموعة إمستيل، عن توقيع اتفاقية للنقل البحري للمواد الخام مع شركة أولدندورف كاريرز.

وبموجب هذه الاتفاقية المتجددة، ستواصل أولدندورف كاريرز تقديم خدمات شحن بحري مخصصة لشحنات المواد الخام إلى مصانع الحديد التابعة لمجموعة إمستيل في أبوظبي، مع التركيز على أعلى معايير السلامة التشغيلية، وانتظام الإمدادات، والالتزام بالممارسات المسؤولة في قطاع النقل البحري.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لأكثر من 20 عاماً من التعاون المتواصل بين إمستيل وأولدندورف كاريرز، لترسخ شراكة كان لها أثر أساسي في دعم نمو إمستيل الصناعي، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد لديها.

وتم إبرام الاتفاقية لمدة خمس سنوات وبقيمة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 600 مليون درهم طوال فترة التعاقد، ما يعكس حجم هذه الشراكة ومكانتها الاستراتيجية.

وستتولى أولدندورف كاريرز بموجب الاتفاقية نقل نحو 5.2 مليون طن سنوياً من كريات خام الحديد من مصادر متعددة، لتشكل بذلك حلقة وصل لوجستية رئيسية بين إمستيل وموردي كريات خام الحديد، وبما يدعم تنسيق العمليات بسلاسة، ويضمن انتظام عمليات التسليم، ويعزز التعاون عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل، إن الاتفاقية طويلة الأجل مع شركة أولدندورف كاريرز، تؤكد حرص إمستيل على عقد شراكات مع جهات موثوقة تشاركنا قيم الكفاءة والاعتمادية، لافتا إلى أن الاتفاقية ستضمن انتظام وكفاءة إمدادات المواد الخام، بما يعزز جاهزية المجموعة لتلبية احتياجات قطاعات البنية التحتية والصناعة ودعم مسارات التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد باتريك هاتشينز، الرئيس التنفيذي لشركة أولدندورف كاريرز، استعدادهم لمواصلة هذه الشراكة الطويلة مع إمستيل، والتي تأسست على مدى سنوات من العمل المشترك القائم على الثقة والشفافية، متطلعا إلى البناء على هذا الأساس المتين لتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وتعكس هذه الشراكة المتجددة التزام الطرفين بإرساء تعاون طويل الأمد يقوم على الموثوقية التشغيلية وتحقيق النمو المشترك بما يلبّي احتياجات إمستيل الإنتاجية، ويسهم في دعم مسار تطوير القطاع الصناعي في المنطقة.