تعاون بين الاتحاد الدولي للسيارات والجامعة العربية لدعم التكامل الإقليمي

القاهرة في 17 فبراير/ وام/ وقّع الاتحاد الدولي للسيارات "FIA"، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، أمس مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات النقل والسياحة والرياضة الإقليمية، وذلك في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

وتركز المذكرة على تحسين حركة التنقل عبر الحدود من خلال وثائق السفر والنقل المعترف بها دولياً، بما في ذلك نظام دفتر المرور الجمركي "التربتيك" للدخول المؤقت للمركبات، ورخصة القيادة الدولية.

ويؤدي الطرفان دوراً مهماً في تسهيل السفر والتجارة والسياحة، ودعم التكامل الإقليمي، فيما تعد أندية الاتحاد الدولي للسيارات جهات موثوقة لإصدار شهادات دفتر المرور الجمركي "التربتيك" ورخص القيادة الدولية، بالتعاون الوثيق مع السلطات الوطنية والأطر الدولية.

وترسخ الاتفاقية إطارا للتعاون العملي وتبادل المعرفة، بما يعزز الروابط بين المؤسسات، ويسهم في تحديد الأولويات، وتطوير أنشطة مشتركة، ونشر أفضل الممارسات.

وقال الإماراتي محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، إن هذه المذكرة تعكس التزام الاتحاد بالعمل بالشراكة لتقديم حلول عملية تدعم التنقل والسياحة والتعاون الإقليمي ، مشيرا إلى أنه من خلال تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية، يأتي التأكيد على دور أندية الاتحاد الدولي للسيارات كشركاء موثوقين في تسهيل حركة التنقل عبر الحدود والمساهمة في التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.

من جانبه، أكد علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة تولي أهمية بالغة لبناء شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية في هذا القطاع الحيوي بمختلف أشكاله.

ويُعد الاتحاد الدولي للسيارات منظمة دولية رائدة تنشط في مجالات النقل والسياحة والسلامة المرورية ورياضة السيارات من أجل التنمية، ويضم في عضويته أندية وطنية في عدد من الدول العربية.

من جهته قال عيسى حمزة، رئيس مجلس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هذه الشراكة توفر منصة لتعزيز التواصل الإقليمي وذلك من خلال العمل معاً على تقوية السياحة والسفر عبر الحدود، بما يحدث أثراً ملموساً على الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم العربي.