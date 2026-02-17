"زايد لأصحاب الهمم" ومعهد الإمارات المالي يحتفلان بتخريج دفعة أبوظبي من برنامج "التمكين للتوطين"

أبوظبي في 17 فبراير/ وام/ احتفلت هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، بتخريج دفعة أبوظبي من برنامج الدبلوم المهني "التمكين للتوطين "، وذلك في مقر الهيئة بأبوظبي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتمكين أصحاب الهمم وتأهيلهم مهنياً، وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل.

وشهد الحفل تخريج 13 من أصحاب الهمم، بعد استكمالهم متطلبات البرنامج التدريبي المتخصص، الذي يهدف إلى تنمية المهارات المهنية والمعرفية، وبناء القدرات الوظيفية، بما يعزز فرصهم المستقبلية في التوظيف والاستقرار المهني.

كما حضر الحفل عدد من قيادات الهيئة، وممثلو معهد الإمارات المالي، وأسر الخريجين، إلى جانب مختصين في مجالات التدريب والتمكين، في أجواء احتفالية عكست أهمية الاستثمار في طاقات أصحاب الهمم، ودور البرامج المهنية في دعم استقلاليتهم وبناء مسارات مهنية مستدامة.

وأكد سعادة عبد الله عبدالعالي الحميدان، مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم، في كلمة له خلال الحفل ، أن تخريج هذه الدفعة يمثل محطة مهمة في مسار التمكين المهني، ويجسد التزام الهيئة بتوفير برامج نوعية تركز على التأهيل وبناء الجاهزية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود مع الشركاء لتعزيز فرص التوظيف المستقبلي للخريجين.

من جانبه قال مروان المهيري، مدير عام معهد الإمارات المالي، إن تمكين أصحاب الهمم يشكل ركيزة أساسية في منظومة التنمية البشرية المستدامة التي تنتهجها دولة الإمارات، مؤكداً أن برنامج الدبلوم المهني "التمكين للتوطين" يأتي ضمن توجه إستراتيجي للمعهد يهدف إلى مواءمة مخرجات التدريب مع أولويات التوطين واحتياجات سوق العمل في القطاعات الحيوية.

وأضاف أن الشراكة مع هيئة زايد لأصحاب الهمم تعكس التزاماً مؤسسياً طويل الأمد ببناء مسارات مهنية شاملة، وتعزيز الجاهزية الوظيفية، بما يسهم في ترسيخ نموذج وطني متكامل للدمج الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب الهمم.

وتخلل الحفل توزيع شهادات التخرج على الخريجين، تكريماً لجهودهم والتزامهم خلال فترة البرنامج، في خطوة تعكس الإيمان بقدرات أصحاب الهمم ودورهم الفاعل في المجتمع.

ويأتي البرنامج في إطار التعاون المستمر بين هيئة زايد لأصحاب الهمم ومعهد الإمارات المالي، بهدف دعم منظومة التمكين المهني، وتعزيز فرص الدمج المجتمعي والاقتصادي لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع شامل ومستدام.