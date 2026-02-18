مواعيد بدء شهر رمضان في الدول العربية عقب تحري الهلال

عواصم في 18 فبراير/ وام / أعلنت الدول العربية مواعيد بدء شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، حيث توزعت غرة الشهر الفضيل بين يومي الأربعاء والخميس بناء على نتائج تحري الهلال من قبل اللجان الشرعية وهيئات الإفتاء والمحاكم المختصة.

وثبتت رؤية الهلال شرعا في عدد من الدول التي أعلنت رسميا أن يوم الأربعاء 18 فبراير هو أول أيام شهر رمضان، وتضم هذه القائمة دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وفلسطين، ولبنان، واليمن، والسودان، والعراق بما في ذلك إقليم كردستان.

في المقابل، أعلنت دول عربية أخرى تعذر رؤية الهلال مساء الثلاثاء، ليكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، ويكون يوم الخميس 19 فبراير هو غرة الشهر المبارك، وشمل ذلك كلا من مصر، والأردن، وسوريا، وليبيا، وتونس، والجزائر، وسلطنة عمان.

إلى ذلك، دعت الجهات المعنية في كل من المغرب وموريتانيا مواطنيها واللجان المختصة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الأربعاء 18 فبراير لتحديد موعد بدء الصيام لديهما.

