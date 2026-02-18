ذياب بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه بشهر رمضان المبارك

أبوظبي في 18 فبراير/ وام / هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يمنّ على سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد الشهر الفضيل على سموه بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة المباركة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات، والجاليتين العربية والإسلامية المقيمة في الدولة، سائلاً الله عز وجل ان يمن على الجميع بالخير واليمن والبركات.