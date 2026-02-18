جامعة زايد تحصد جائزة دولية في الممارسات المبتكرة

أبوظبي في 18 فبراير/ وام/ حصدت جامعة زايد، الجائزة الذهبية في فئة التميز في الممارسات المبتكرة ضمن جوائز "NASPA" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، في إنجاز نوعي يعكس جهود الجامعة في إعادة صياغة تجربة الطلبة من خلال مبادرة "Uniquely ZU" التي أطلقتها الجامعة لتعزيز التجربة الطلابية.

وتعد "NASPA" جمعية مهنية عالمية تُعنى بتعزيز نجاح الطلبة من خلال البحث العلمي، والتطوير المهني، والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي.

وتكرم الجائزة التميز والابتكار في مجال شؤون الطلبة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ويعكس هذا التكريم اعتماد الجامعة إطارا متكاملًا للمهارات والكفاءات أسهم في إحداث تحول في آليات تنمية الطلبة على مستوى الحرم الجامعي.

وبالنسبة لفريق شؤون الطلبة في جامعة زايد، تمثل الجائزة تتويجًا لثلاثة أعوام من العمل المتواصل لبناء رحلة طلابية أكثر ترابطًا ووضوحًا وارتكازًا على تنمية المهارات.

وقالت جين تاترتون، مساعدة نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة، إن هذه الجائزة تمثل تقديرًا لجهود فريق شؤون الطلبة والتزامه المستمر بتعزيز التجربة الجامعية، وتؤكد مبادرة "Uniquely ZU" قناعة الجامعة بأن التعليم يمتد إلى ما هو أبعد من القاعات الدراسية، من خلال دمج تنمية المهارات في مختلف مراحل الرحلة الأكاديمية.

وتُمثل مبادرة "Uniquely ZU" نهجًا رائدًا تتبناه جامعة زايد في تطوير منظومة شؤون الطلبة، من خلال دمج إطار متكامل لتنمية القدرات مع منصة رقمية حديثة تُثري التعلم اللامنهجي، وتُمكّن الطلبة من تتبّع أنشطتهم المرتبطة بالمناهج الدراسية ورسم خريطة لمهاراتهم وإتقانها بما يواكب تطلعاتهم المستقبلية.

وشارك أكثر من 2500 طالب وطالبة من السنة الأولى في تطبيق المبادرة عبر مقررات وأنشطة تأسيسية، إلى جانب مجموعات تجريبية خضعت لمسارات متقدمة، قبل أن يتم تعميمها رسميًا على جميع الطلبة اعتبارًا من مايو 2025.