"ضمان" تطلق الموسم الرابع من "رمضان_مع_ضمان"

أبوظبي في 18 فبراير/ وام/ أطلقت الشركة الوطنية للتأمين – ضمان، التابعة لمجموعة "بيورهيلث" اليوم، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، الموسم الرابع من مبادرتها الوطنية "رمضان_مع_ضمان"، وذلك انسجاماً مع توجهات عام 2026 "عام الأسرة" في دولة الإمارات، وتأكيداً لالتزامها بدعم الصحة والعافية وتعزيز أنماط الحياة النشطة في المجتمع.

ويعكس إطلاق المبادرة، التي تنفذها "ضمان" بالتعاون مع تطبيق "بيورا" الصحي الذكي من "بيورهيلث"، رؤيتها في الإسهام ببناء مجتمعات أكثر صحة وسعادة، من خلال تمكين الأسر وتشجيعها على تبنّي عادات صحية مستدامة طوال الشهر الفضيل.

وتركز نسخة عام 2026 على الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، حيث تشجع المبادرة أفراد العائلة على ممارسة المشي والأنشطة البدنية الجماعية، بما يعزز الروابط الأسرية ويكرس ثقافة الحياة المتوازنة خلال فترة الصيام.

وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين – ضمان، إن مبادرة "رمضان_مع_ضمان" في موسمها الرابع تمثل إطاراً عملياً وشاملاً يدعو الأسر إلى اعتماد نمط حياة أكثر نشاطاً وتوازناً خلال شهر رمضان، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية ويعزز ثقافة الصحة والعافية التي تبدأ من المنزل وتمتد إلى المجتمع بأسره.

ويمتد التحدي من أول يوم في شهر رمضان وحتى نهايته، بما يتيح للمشاركين متابعة تقدمهم اليومي وتعزيز مستويات نشاطهم، والتنافس للفوز بجوائز قيّمة.

وسيتم اختيار الفائزين ضمن فئتين رئيسيتين؛ الأولى "بخطواتك تفوز"، وتكرّم المشاركين الذين يسجلون أعلى عدد من الخطوات على التطبيق ضمن التحدي، والثانية "سفراء رمضان_مع_ضمان"، والتي تهدف إلى تحفيز المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع الأسر والأصدقاء على الانضمام ومشاركة تقدمهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.