شرطة الفجيرة تنظم جلسة توعوية لموظفيها لتعزيز ثقافة الانضباط

الفجيرة في 18 فبراير/ وام/ نظمت الإدارة العامة للقضاء الشرطي بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، محاضرة توعوية استهدفت موظفي القيادة .

وتأتي المحاضرة ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى دعم بيئة عمل قائمة على المهنية والمسؤولية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معايير الجودة.

وقدّم المحاضرة كلٌّ من العقيد صالح أحمد الزيوي، والنقيب حمدان راشد الزحمي من الإدارة العامة للقضاء الشرطي، حيث استعرضا عدداً من المحاور المتعلقة بالمسؤوليات الوظيفية .

وأكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة حرصها على استمرار التعاون مع الإدارة العامة للقضاء الشرطي لتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية، بما يعزز جاهزية الكوادر الشرطية ويرتقي بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمجتمع.