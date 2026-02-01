محمد وطالب بن صقر والشيوخ يعزون في وفاة الشيخة بخيته سيف الكتبي

رأس الخيمة في 19 فبراير / وام / قدم الشيخ محمد بن صقر القاسمي، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، اليوم" الأربعاء" ، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة بخيته سيف محمد الكتبي، أرملة المغفور له الشيخ محمد بن سالم القاسمي.

كما قدم واجب العزاء الشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي، والشيخ عبدالله بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي، والشيخ صقر بن سلطان بن أحمد القاسمي الى جانب عدد من المسؤولين والمعزين.

وأعرب الشيخ محمد بن صقر والشيخ طالب بن صقر والشيوخ خلال زيارتهم مجلس العزاء في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة، عن صادق العزاء والمواساة إلى الشيخ محمد بن فايز بن محمد القاسمي، مدير إدارة الخدمات المساندة في دار الوثائق في إمارة الشارقة، والشيخ عبدالله بن فايز بن محمد القاسمي في وفاة جدتهم سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر و السلوان.