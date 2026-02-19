مكتب أممي يدين استئناف إسرائيل إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية

نيويورك في 19 فبراير/ وام / أعرب مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن إدانته الشديدة لقرار إسرائيل، "القوة القائمة بالاحتلال، والقاضي باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب السياسات والممارسات غير القانونية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفي بيان أصدره مكتب اللجنة اليوم الأربعاء، أكد المكتب على أن هذه الإجراءات الاسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا يهدد بمزيد من سلب أراضي الفلسطينيين وترسيخ السيطرة غير القانونية على الأراضي المحتلة، بل وتحقق ضما فعليا للأرض الفلسطينية.

وشدد المكتب على أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا يجوز إخضاعها لأي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية أو سلامتها الإقليمية، مؤكدا أن جميع هذه السياسات باطلة ولاغية.

